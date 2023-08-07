تنزيل برابط مباشر pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023 من الوجبة التاسعة

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة في العراق هي أكثر الأمور التي تشغل الشارع العراقي خلال الفترة الراهنة، فالجميع في سباق مع الزمن لمعرفة كشوف المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبه 5 من الدفعة التاسعة، حيث تعد تلك الدفعة الأكبر على الإطلاق منذ تدشين برنامج الحماية الاجتماعية في العراق، فهي سوف تضم 150 ألف أسرة جديدة بجانب المشمولين في البرنامج، ولذلك يترقب أعداد هائلة من المواطنين بالعراق موعد اطلاق الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة خلال الأيام المقبلة.

الدفعة الخامسة من الرعاية الاجتماعية

أعلن وزير العمل العراقي السيد أحمد الأسدي عن أن موعد إطلاق الدفعة الخامسة من الوجبة التاسعة سيكون منتصف شهر آب الحالي، مؤكداً على أن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية دفعة خامسة الوجبة التاسعة سوف يتخطى أعداد أي دفعة تم إطلاقها، وذلك لانضمام أكثر من 150 ألف أسرة جديدة في برنامج الدعم الاجتماعي بالعراق.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة

كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 ستكون بصيغة pdf عبر منصة مظلتي وموقع وزارة التربية العراقية، حيث تشمل كافة الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي على مستوى المحافظات العراقية، اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة نينوى، بغداد، كربلاء، القادسية، صلاح الدين، وباقي المحافظات العراقية.

تنزيل كشوف pdf المشمولين في الرعاية وجبة خامسة

عقب إعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023 العراق الوجبة التاسعة، والذي من المتوقع أن يكون في منتصف شهر أغسطس الجاري، يتم على الفور رفع كشوف pdf المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبه الخامسة منصة مظلتي حتى يتمكن الجميع من استخراج أسماء المستفيدين من الحماية الاجتماعية، ويتم ذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات وهي كالتالي:

الخطوة الأولى: الدخول إلى رابط منصة مظلتي انقر هنا

الخطوة الثانية: اختيار الأيقونة الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

الخطوة الثالثة: استعلام.

الخطوة الرابعة: تحديد الدفعة “اسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023”.

الخطوة الخامسة: تنزيل كشوف pdf كشوف المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة من الوجبة التاسعة