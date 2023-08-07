epedu.gov.iq بسرعة الطلقة السومرية نيوز تنشر نتائج السادس الاعدادي أدبي 2023 نتائجنا

نتائج السادس إعدادي أدبي بعد أن أنهي طلاب الصف السادس إعدادي أدبي امتحاناتهم لعام 2023 هم الآن في انتظار إعلان النتيجة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن امتحانات الطلاب قد تم تصحيحها وهي الآن قيد المراجعة وسيتم الإعلان عن نتيجة الثالث المتوسط بعد ساعات قليلة فقط، وستكون النتيجة متاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك للتسهيل على الطلاب.

نتائج السادس إعدادي أدبي

سيتم الإعلان عن نتيجة الصف السادس، بعد أن يوافق عليها وزير التربية العراقي أولاً، وبعد ذلك ستكون متاحة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن هناك بعض المحافظات سوف يتأخر فيها إعلان النتائج، حيث أنها سوف تظهر في المرحلة الثانية وأن النتائج لم تظهر لجميع المحافظات مرة واحدة بل ستقسم على مرحلتين.

وسيتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الدور الاول في جميع المحافظات وسيكون ذلك بشكل تدريجي في كل محافظة على حدى.

نتائج السادس إعدادي أدبي

أعلنت التربية والتعليم العراقية أنه بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها سيتمكن الطلاب من الاستفسار عن النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط من خلال موقع الوزارة، وسيكون ذلك خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكن لجميع الطلاب العراقيين الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي دور أول من اجل الاستعلام عن النتائج في كل محافظات العراق وسيعتمدها الوزير ثم ستعلن كل محافظة عن النتائج على حدى.

طريقة الحصول على نتائج السادس أدبي وأحيائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن طريقة سهلة للحصول على النتائج وهي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عن طريق الرابط http://epedu.gov.iq ، وبعد ذلك يتم الدخول إلى الموقع وإنشاء حساب خاص بالطالب، ثم يقوم الطالب بالدخول إلى صفحة نتائج الثالث المتوسط، ثم يقوم بإدخال جميع بياناته الشخصية، واختيار المحافظة التي يعيش فيها، ثم يختار المنطقة التعليمية والمقاطعة، والدور الذي يدرس فيه، ثم يحدد اسم المدرسة ويضغط على الاستعلام عن النتيجة، وسوف تظهر جميع الدرجات الخاصة بالمواد الدراسية والتقدير العام.