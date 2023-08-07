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لينك PDF ظهرت نتائج الصف السادس الاعدادي فى العراق 2023 الدور الاول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائجنا
رابط نتيجه الصف السادس الاعدادي فى عموم المحافظات العراقية الدوري الاول ، ووفقا لما أعلنته وزارة التربية العراقية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن نتائج اختبارات الصف الثالث الإعدادي لعام 2023 وصلت مرحلة التصحيح والتدقيق النهائي، وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة السيد كريم السيد إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج قريبا خلال الساعات القادمة. وينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي في العراق بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج امتحاناتهم، ومن خلال التقرير التالى سنقوم بتقديم جميع المعلومات التي من شأنها الحصول على نتيجة الصف السادس الاعدادي فى العراق بكل سهوله ويسر.
نتيجة الصف السادس الاعدادي فى العراق 2023:
واعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه لم تنته بعد عملية تصحيح امتحانات الصف السادس الإعدادي فى جميع المحافظات العراقية ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن النتائج في الأيام القليلة القادمة، حيث ستضم قائمة الناجحين أسماء الطلبة الذين اجتازوا الامتحانات مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الصف السادس الاعدادي فى العراق فى المحافظات تباعاً ، وذلك عقب الانتهاء من إعلان النتيجة التى سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي يتم عقدة فى ديوان عام وزارة التربية والتعليم العراقية.
رابط نتيجه الصف السادس الاعدادي فى العراق:
لتسهيل الحصول على النتائج، قدمت الوزارة إمكانية الاطلاع عليها إلكترونياً من خلال موقع الوزارة وموقع نتائجنا وذلك بهدف تيسير عملية الحصول على النتائج للطلبة، ولاستخراج النتائج، على الطلبة اتباع الخطوات التي أوضحتها الوزارة.
- أولا: يتم الدخول على رابط موقع نتائجنا الالكتروني عبر مواقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- ثانياً: يتم اختيار المحافظة التابع لها الطالب وإدخال رقم جلوس الطالب.
- ثالثا: يتم الضغط على زر عرض نتيجه الطالب paf
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