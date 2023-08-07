أيوا بقااا كنتي فين من زمان يا غالية ميزة جديدة في واتساب آب هتختفي من كل الناس !

قرر مسؤولو تطبيق واتساب إطلاق ميزة جديدة لجميع المستخدمين حول العالم، بهدف تعزيز شعور المستخدم بالخصوصية والأمان من خلال التطبيق الأكثر شهرة في مجال الرسائل الفورية، ويأتي ذلك بناءً على طلب العديد من المستخدمين لإضافة هذه الميزة لفترة طويلة، وهي إلغاء وضع “متصل الآن” واستبداله بشيء آخر، بحيث لا يستطيع أي شخص آخر معرفة ما إذا كنت متاحاً على التطبيق أو أغلقته.

واتساب يكشف عن خاصية جديدة

كشفت تقارير تقنية عن إمكانية فريق التطوير داخل شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، الآن للمستخدمين إلغاء وضعهما “متصل الآن” واستبداله بخاصية “آخر ظهور أو آخر تواجد”، بحيث يتعذر على أصدقائك أو المتواجدين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك معرفة ما إذا كنت متواجدًا بعد الآن عبر تطبيق واتساب في الوقت الراهن أم قمت بإغلاق التطبيق.

ووفقاً للتقارير، ستتاح هذه الميزة تجريبياً في البداية، ثم ستتعرض لبعض التعديلات، وفي حال نجاحها ستنتشر على جميع الأجهزة والإصدارات في المستقبل القريب.

تذكر أن هذه الميزة ليست الوحيدة التي يعمل عليها تطبيق واتس آب في الوقت الحالي، هناك أيضًا أحاديث حول مزايا جديدة أكثر من خمسة ستُطرح للمستخدمين بشكل رسمي في الأيام القادمة، وأبرز هذه المزايا هي القدرة على إغلاق المحادثات باستخدام بصمة الأصبع.

مزايا جديدة من واتساب خلال أيام

وأكد بعض المسؤولين في واتساب أن المميزات الجديدة ستكون متوفرة فقط في أحدث إصدار من التطبيق، والذي يمكن تحميله فقط من المتاجر الرسمية مثل جوجل بلاي وآبل ستور. حذروا من تنزيل أي تطبيقات مشبوهة تشبه واتساب، بسبب المخاطر الكبيرة المتعلقة بالخصوصية والأمان عبر التطبيق.