رابط الاستعلام عن نتيجة الاعتراضات على نتائج التاسع 2023 سوريا برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية moed.gov.sy

نعلن لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الاعتراضات على نتائج التاسع 2023 في جميع محافظات سوريا وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتائج الطلاب وتعرض الكثير منهم للإحباط الشديد بسبب عدم حصولهم على النتيجة المتوقعة، ومن هنا يرغبون في معرفة رابط الاعتراضات على نتائج التاسع سوريا آملين في مراجعة نتائجهم وتحقيق نتائج أفضل، وقد أتاحت وزارة التعليم السعودية هذا الأمر من خلال الرابط الرسمي المخصص وبشكل إلكتروني، وهذا ما سنتناوله توضيحياً في هذه السطور.

رابط نتيجة الاعتراضات على نتائج التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتاب

حددت وزارة التعليم السورية الموعد الخاص بتقديم الاعتراضات على نتائج التاسع في سوريا، حيث يتم قبول الاعتراضات في الفترة ما بين 4 من شهر أغسطس 2023 إلى موعد أقصاه الجمعة 11 من أغسطس 2023، ويكون وقت التقديم ما بين الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً يومياً، ولا يتم قبول طلبات الاعتراض بعد الفترة الموضحة، مع ضرورة الالتزام بالتوقيت، ويتم تقديم الاعتراض من خلال الخطوات التالية:

تتبع رابط الاعتراض على نتائج التاسع سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية

النقر على أمر “نتائج اعتراض التاسع”.

كتابة رقم الاكتتاب بدقة، مع تدوين كافة البيانات المطلوبة بالصفحة مقل الاسم ومحل الإقامة ورقم هوية المعترض، ورقم الجوال الخاص به، وغيرها من تفاصيل.

النقر على أمر التالي بعد مراجعة البيانات جيداً لاستعراض النتيجة.

تحديد المواد المطلوب تقديم اعتراض بشأنها، ومن بعدها يقوم الطالب بالضغط على زر تقديم طلب الاعتراض.

الانتظار حتى تظهر النتائج الخاصة بالاعتراض.

الأوراق اللازمة عند تقديم طلب الاعتراض على نتائج التاسع سوريا

من أهم الأوراق المطلوب توافرها عند تقديم طلبات الاعتراض على نتائج التاسع بسوريا ما يلي: