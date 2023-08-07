علشان تعرف تسجل رغباتك.. طريقة الحصول على الرقم السري للتقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023

نعرض لكم طريقة الحصول على الرقم السري للتقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023 وذلك مع فتح تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى يجب توافر رقم سري للتسجيل، ونقدم فيما يلي من سطور طريقة الحصول على الرقم السري للتقديم في التنسيق لجميع شعب الثانوية العامة وهو ثلاثة شعب، حيث يبلغ مجموع الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى من التنسيق نحو 112240 طالب.

طريقة الحصول على الرقم السري للتقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023

يستطيع الطلاب المسجلين في الشعب الثلاث من الثانوية العامة استخراج الرقم السري للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى، عبر الاطلاع على استمارة النجاح المستلمة من مدرسة الطالب، والتي تحتوي على الرقم السري بمنتهى الوضوح، ومن بعدها يمكن للطالب التسجيل في أول مرحلة من التنسيق من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني.

حيث يتواجد الرقم السري في الجهة اليُسرى من شهادة النجاح وهو عبارة عن ثمانية أرقام، ويُجدر التنويه لأهمية تدوين الرقم السري بشكل صحيح حتى لا يقع الطالب في الخطأ ولا يستطيع تدوين رغباته في التنسيق بشكل صحيح.

كيفية التسجيل في المرحلة الأولى للتنسيق

للتسجيل في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات نرجو من الطالب أن يتبع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع التنسيق الإلكتروني

كتابة رقم الجلوس ويليه الرقم السري المُبين في استمارة النجاح المستلمة من المدرسة.

تحديد الرغبة المطلوبة، كما يمكن التعديل على الرغبات في حالة اختيارها بشكل سابق أو إضافة المزيد من الرغبات من خلال نفس الرابط.

في حالة التسجيل للمرة الأولى ينبغي أن يتأكد الطالب من البيانات الموضحة والرغبات المطلوبة وغيرها من التفاصيل الهامة.

يتم اختيار الكلية من بين الرغبات الممكنة، حيث يتم وضعها بالترتيب في القائمة الخاصة بالرغبات مع الالتزام بالشروط المطلوبة في دليل التنسيق، ومنها التوزيع الجغرافي واختبار القدرات وغيرها من الشروط.

متى تنتهي المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

بدأ بالفعل التسجيل في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، وسيستمر بمشيئة الله حتى يوم الأربعاء 9 من شهر أغسطس، ويتم التسجيل في مجموع الرغبات الخاصة بهذه المرحلة للشعبة العلمي علوم والعلمي رياضة وشعبة الأدبي، ويصل عددها إلى نحو 75 رغبة مُتاحة بشكل إلكتروني.