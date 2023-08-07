الكشوفات الكاملة.. نشر أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الخامسة عبر منصة مظلتي molsa.gov.iq

نعرض لكم الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الخامسة حيث تقبل وزارة العمل العراقية العديد من الأشخاص في الرعاية الاجتماعية لمساعدتهم على تخطي الأزمات الاقتصادية والظروف الصعبة التي يمرون بها، وذلك من خلال تسجيل هؤلاء الأشخاص في برنامج الرعاية الاجتماعية التابع للوزارة، حيث يمكن الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة عبر الرابط الذي أطلقته وزارة العمل وهو رابط منصة مظلتي التي توفر مجموعة من الخدمات الهامة.

أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الخامسة

بين فترة والأخرى تُعلن وزارة العمل السعودية عن نتائج كل وجبة من الوجبات المشمولة برعايتها، ومؤخراً ظهرت نتائج الوجبة الخامسة للرعاية الاجتماعية، وبها الأسماء التي تم الموافقة على ضمها لبرنامج الرعاية الخامسة، ويمكن الاستعلام عنها كما يلي:

الدخول على منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل.

تحديد قسم خدمات الرعاية من الأقسام الموضحة بالموقع.

تحديد رقم الوجبة وهي الوجبة الخامسة.

النقر على أمر استعلام لإظهار أسماء الأشخاص المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، وتحديداً الوجبة الخامسة.

تقوم الوزارة بفحص الطلبات المقدمة والتأكد من مطابقتها للشروط، وفي حالة توافرها جميعاً يتم تقديم المعونة للمستحقين لها لمساعدتهم على العيش حياة جيدة وكريمة.

تخضع الأسماء المقبولة للمراقبة الدورية للتيقن من الاستحقاق للدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية بالعراق.

شروط القبول الرعاية الاجتماعية في العراق

لكي يتم القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، ينبغي تحقق عدد من الشروط، حيث لا يُقدم الدعم سوى لهذه الفئات :