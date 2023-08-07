بشرة سااااارة للشعب.. موعد صرف معاش شهر أغسطس 2023 وطريقة الاستعلام عن مقدار المعاش المستحق إلكترونياً

يتساءل الكثيرين عن موعد صرف معاش شهر أغسطس 2023 حيث أنه مع بداية كل شهر يتطلع أصحاب المعاشات للحصول على رواتبهم، ولكنهم أصبحوا يتساءلون بشكل متزايد عن موعد صرف معاش شهر أغسطس بعد قرار زيادة المعاشات والذي صرح به رئيس الجمهورية لكي يتمكن أصحاب المعاشات من مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتصل هذه الزيادة إلى نسبة 15% من قيمة كل معاش.

موعد صرف معاش شهر أغسطس 2023

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات في صرف معاش شهر أغسطس من يوم الثلاثاء الأول من أغسطس 2023 بالزيادة المحددة والتي تم الإعلان عنها قبل ذلك منذ شهر أبريل الماضي، وهي زيادة مقررة على جميع أصحاب المعاشات، حيث تصل قيمة الحد الأدنى للزيادة إلى 170 جنيه، وتصل قيمة الحد الأقصى للزيادة إلى 1635 جنيه.

ويتم صرف المعاشات عبر طرق مختلفة تابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية وهي أجهزة الصراف الآلي ومنافذ فوري في أنحار الجمهورية، ومكاتب البريد الحكومية، والمحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، أو من خلال فرع بنك ناصر وغيره من فروع البنوك.

مواعيد صرف معاشات أغسطس بعد الزيادة

ارتفعت قيمة المعاشات بعد الزيادة المنصوص عليها، ويتم صرفها في المواعيد التالية تبعاً لكل فئة:

يوم الأول والثاني من أغسطس للمعاشات التي تزيد عن ألف جنيه مصري.

يوم الثالث والرابع من أغسطس للمعاشات التي تزيد عن ألفان جنيه.

يوم الخامس والسادس من أغسطس للمعاشات التي تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر أغسطس 2023

يمكن الاستعلام عن معاش شهر أغسطس عبر الخطوات التي حددتها الهيئة القومية للتأمينات، والمتمثلة في الآتي:

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

الضغط على كلمة تسجيل دخول مستخدم جديد.

تحديد اختيار استعلام عن بيانات ملف المعاش.

تدوين الرقم القومي للمستعلم في المربع الخالي المخصص.

يتم الاستعلام عن المعاش الخاص بشهر أغسطس بمنتهى السهولة.

أبرز خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

توفر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الخدمات عبر رابطها الرسمي والتي يستفيد منها المواطنين ومنها ما يلي: