إلكترونياً.. رابط التسجيل في استمارة موظف اقتراع 2023 في العراق عبر موقع المفوضية العليا ihec.iq

نقدم لكم رابط التسجيل في استمارة موظف اقتراع 2023 في العراق حيث أن وظيفة موظف الاقتراع من الوظائف التي أعلنت عنها الهيئة الُعليا المستقلة ، حيث يمكن للموظف الذي تتوفر به الشروط والضوابط المطلوبة التسجيل الآن عبر رابط التسجيل في استمارة موظف اقتراع بالعراق على شبكة الإنترنت للعديد من المؤهلات الدراسية، وذلك بدءاً من 27 من شهر يوليو 2023.

رابط التسجيل في استمارة موظف اقتراع 2023 في العراق

يمكن للطلاب والموظفين التسجيل الآن في استمارة موظف اقتراع بالعراق بطريقة إلكترونية، عبر الدخول على موقع المفوضية العليا للانتخابات ومن بعد ذلك يتم المرور بما يلي من خطوات:

الضغط على أمر (إنشاء حساب جديد)، ولإنشاء الحساب ينبغي إدخال بعض البيانات مثل رقم الجوال الاسم، عنوان البريد الإلكتروني، وغيرها من معلومات.

كتابة المعلومات الخاصة بالمؤهل الدراسي.

رفع الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة المعلومات المُدخلة.

تحديد الولاية التابع لها المتقدم للتسجيل في وظيفة موظف اقتراع، كذلك المنطقة والمحكمة التابع لها.

الضغط على أمر تسجيل، وسيتم إظهار رقم تسلسلي.

يتم الاحتفاظ بالرقم التسلسلي لتقديمه عند الاستدعاء من المفوضية لإجراء المقابلة الشخصية للمتقدم المتوفرة به كافة الشروط المطلوبة.

شروط التقديم في وظيفة موظف اقتراع بالعراق 2023

من الشروط اللازمة عند التقديم في وظيفة موظف اقتراع بالعراق ما يلي:

يُشترط أن يكون الموظف مواطناً عراقياً.

أن تكون الفئة العمرية للمتقدمين من 19 حتى 56 عام.

ألا يقل المؤهل الدراسي عن الشهادة الإعدادية.

توافر بطاقة ناخب بشكل إلكتروني.

أن يتم التقديم في المحافظة التابع لها الموظف المتقدم.

ما هو موظف اقتراع بالعراق

هي وظيفة حكومية تابعة للمفوضية العُليا للانتخابات بالعراق، ويقوم بالأعباء الوظيفية التي تحددها المفوضية عند إجراء الانتخابات المستقلة، وتصل قيمة راتب موظف الاقتراع لما يزيد عن مائتي ألف دينار عراقي، وهي من الوظائف المطلوبة والمُجزية جداً في العراق.

وحتى يتمكن المتقدم من معرفة نتائج التقديم على وظيفة موظف اقتراع بالعراق يمكنه زيارة الرابط الرسمي الموضح، والاطلاع على الاستمارة بشكل منتظم، ومتابعة النتائج الخاصة بالتوظيف في المفوضية الُعليا للانتخابات العراقية، والتي يتم إظهارها في وقت قريب لجميع من تنطبق عليهم الشروط المقررة.