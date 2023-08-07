حالات يحق فيها الدولة قطع المعاشات نهائيًا تبعا لقانون التامينات الجديد 2023.. مفيش فيها هزار دي

حالات قطع المعاشات قام مجلس النواب السابق بتحت الرئاسة الفاعلة للدكتور على عبد العال بالموافقة على قانون جديد في مجال التأمينات والمعاشات، والذي يتضمن ترتيبات مبتكرة، ينص القانون على أنه في حالة قطع المعاش لأسباب غير مرتبطة بالوفاة أو في حالة استحقاق معاش ذي أولوية أعلى لشخص آخر، سيحصل الابن أو الأخ على منحة تعادل قيمة معاش سنة كاملة، أما فيما يتعلق بالابنة أو الأخت، في حالة قطع المعاش بسبب الزواج، ستُقدم لها منحة تعادل قيمة معاش سنة، ولكن بحد أدنى قدره خمسمائة جنيه.

حالات قطع المعاشات نهائيًا

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم صرف هذه المنحة مرة واحدة فقط. ستقوم اللائحة التنفيذية المحددة لهذا القانون بتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بصرف هذه المنحة بشكل دقيق ومحدد، وفيما يخص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، تضمّن هذا القانون تحديد حالات حالات قطع المعاشات للمستحقين، وتتضمن هذه الحالات:

– في حالة أن يقوم المستحق بالالتحاق بأي نشاط عملي ويحقق منه دخلاً صافياً يساوي قيمة المعاش أو يتجاوزه، يتم تعليق صرف المعاش مؤقتاً، وإذا انخفض الدخل الصافي عن قيمة المعاش، يتم صرف الفرق إليه، وسيتم تنفيذ هذا ابتداءً من تاريخ الالتحاق بالعمل وفي كل شهر يناير، وتقوم اللائحة التنفيذية بتحديد مفهوم الدخل الصافي.

– في حالة ممارسة مهنة تجارية أو غير تجارية تخضع للقوانين واللوائح لمدة تتجاوز خمس سنوات متصلة أو متقطعة، يمكن تعليق صرف المعاش، وعند ترك ممارسة هذه المهنة، سيتم استئناف صرف المعاش اعتبارًا من أول شهر بعد ترك المهنة، وتقوم اللائحة التنفيذية بتحديد الحالات والشروط المتعلقة بممارسة هذه المهنة.

الحالات التي يتم فيها وقف المعاشات

فيما يخص حالات قطع المعاشات يتم ذلك علي الفئات التالية، وهي:

– في حال وفاة المستحق وحدوث زواج الأرمل أو الأرملة أو الابنة أو الأخت.

– عندما يصل الابن أو الأخ إلى سن الحادية والعشرين.

– إذا كان الفرد عاجزًا عن الكسب حتى يتلاشى العجز.

– بالنسبة للطالب، يستمر صرف المعاش حتى تاريخ بدء عمله أو مزاولته لمهنة، أو حتى يبلغ سن السادسة والعشرين إذا وافق ذلك على نهاية السنة الدراسية.

– بالنسبة لحاملي درجة الليسانس أو البكالوريوس، يتوقف صرف المعاش حتى تاريخ بدء عملهم أو مزاولتهم للمهنة، أو حتى يبلغوا سن السادسة والعشرين.

– أما بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، فيتوقف صرف المعاش حتى يبلغوا سن الرابعة والعشرين.