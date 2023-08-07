تحديد موعد زيادة المعاشات القادمة لأكثر من 10 مليون مواطن في هذا الميعاد الجديد.. متخليش حد يضحك عليك

تهدف الدولة إلى تحقيق موعد زيادة المعاشات القادمة، وذلك بهدف توفير حياة لائقة للمواطنين، ومع تصاعد أسعار السلع يبدأ البحث عن المعاشات على نطاق واسع، حيث يقوم مستحقو المعاشات الذين يتجاوز عددهم 10.5 مليون مواطن بالبحث عن الجواب، من جهتها، تسعى “البديل” لتزويد متابعيها بمعلومات دقيقة حول موعد زيادة المعاشات في عام 2023، وذلك كجزء من جهودها المستمرة في تقديم خدمات مفيدة ومتنوعة لزوارها في مختلف المجالات.

موعد زيادة المعاشات القادمة

وفقًا للمادة 35 من التشريع الخاص بالتأمينات، والتي تندرج تحت رقم 148 لعام 2024، يتم تنفيذ هذه الإجراءات، حيث ينص هذا القانون على توجيه موعد زيادة المعاشات القادمة زيادة سنوية للمعاشات في تاريخ 30 يونيو من كل سنة، سيتم توزيع هذه الزيادة الجديدة ابتداءً من الأول من يوليو، وستكون متناسبة مع نسبة التضخم التي لا تزيد عن 15%، مما يعني أن زيادة المعاشات الجديدة لعام 2024 ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل.

فئات يحق لها توصيل المعاش الي المنزل

تضمنت المادة (96) من القوانين المتعلقة بالتأمينات والمعاشات الجديدة أحكامًا خاصة بمجلس الإدارة، حيث تمنحه اختصاصاً في تقديم اقتراحات للأنشطة والخدمات المتنوعة المقدمة لأصحاب المعاشات، ووضع الإطار الذي يحكم استفادتهم منها، وعلى وجه الخصوص، وذلك بعد معرفة موعد زيادة المعاشات القادمة:

– توصيل المعاشات مباشرة إلى منازل المرضى والعاجزين وكبار السن الذين يستحقون المعاش.

– توفير تجارب ترفيهية مثل الرحلات وحضور عروض المسارح، وتقديم إقامة في المصايف والمشاتي وفي زيارة الحدائق العامة.

– تعاون مشترك مع جهات متعددة لتأمين خدمات تلبي احتياجات أصحاب المعاشات، وتفعيل التشريعات والقرارات المتعلقة بحقوقهم وامتيازاتهم الإضافية.

– تحدد اللائحة التنفيذية النشاطات الاجتماعية التي تُعمّم على هذا القانون.