سعر الزيت اليوم خارج التموين + ارخص زيت قلي موجود في السوق.. مش هتصدق بكام!

سعر الزيت اليوم خارج التموين يتجه العديد من الأفراد بحثًا عن القيمة المتداولة للزيت هذا اليوم، إذ يُعتبر هذا العنصر ذو أهمية استراتيجية لا تُمكن الاستغناء عنه، حيث يمثل الزيت جزءًا أساسيًا في تحضير مجموعة متنوعة من الوجبات، سواءً أكانت إفطارًا أو غداءً أو عشاءً، وبخصوص هذا الموضوع، يقدم موقع البديل قائمة بأسعار الزيت لمختلف الأنواع خارج نطاق التموين، كما يقدم لكم تفاصيل السعر في نطاق التموين أيضًا.

سعر الزيت اليوم خارج التموين

إليكم ملخص فريد من نوعه لأحدث تحديثات سعر الزيت اليوم خارج التموين التي أعلنتها الحكومة في هذا اليوم:

– الزيت عباد الشمس: تم تسجيل متوسط سعر قدره 63.76 جنيه، وتراوحت أدنى سعر عند 50 جنيه، فيما وصل أعلى سعر إلى 75 جنيه.

– زيت دوار الشمس هلا ٧٥٠ ملي: تم تحديد سعر 53 جنيه.

– دوار الشمس هلا ١.٥٠ لتر: يُعلن سعره بمقدار 101 جنيه.

– زيت دوار الشمس كريستال ١ لتر: تم تحديد سعره عند 159 جنيه.

– دوار الشمس كريستال ٥ لتر: يُعرض للبيع بقيمة 356 جنيه.

– زيت دوار الشمس عافية ٨٠٠ ملي: تم تحديد سعره عند 60 جنيه.

– دوار الشمس عافية ٢ لتر: سعره المعلن هو 154 جنيه.

هذه هي أحدث أسعار الزيت بناءً على إعلانات الحكومة في هذا اليوم المميز.

أرخص زيت قلي في السوق

نُقدِّم لكم نظرة مميزة على أحدث مستجدات ارخص سعر الزيت اليوم خارج التموين في السوق:

– لزجاجة الزيت بحجم 700 ملليتر، يتوافر بسعر لا يقل عن 40 جنيه (نوع الأميرة).

– بالنسبة للزجاجة بحجم 750 ملليتر، يبلغ سعرها 45 جنيه.

– وفيما يتعلق بعبوة الزيت بحجم 800 ملليتر، تتراوح الأسعار ابتداءً من 50 جنيه.

– إذا كنتم بحاجة إلى لتر كامل من الزيت، فسعره يبدأ من 56 جنيه كأدنى حد.

وبالنسبة للأسعار خارج نطاق التموين:

– زيت الذرة كريستال يتراوح متوسط سعره حول 73.8 جنيه.

– أدنى سعر للزيت نوع الذرة كريستال هو 65 جنيه، في حين يصل أعلى سعر إلى 88 جنيه بالإسكندرية.

– لزيت ذرة الأصيل بحجم 1.5 لتر، يتم تسعيره بمبلغ 118 جنيه.

– وبالنسبة للذرة كريستال بحجم 3.5 لتر، يتم تقدير سعره بمقدار 291 جنيه.

– زيت ذرة كريستال بحجم 2.2 لتر، يتوافر بسعر 194 جنيه.

– للذرة كريستال بحجم 1.6 لتر، يتم تحديد سعره عند 140 جنيه.

– زيت ذرة كريستال بحجم 800 ملليتر، يقدر سعره بمقدار 72 جنيه.

– وبالنسبة للذرة عافية بحجم 1 لتر، يبلغ سعره 136 جنيه.

– زيت ذرة عافية بحجم 800 ملليتر، يتوافر بسعر 66 جنيه.

– وأخيراً، للذرة عافية بحجم 2.2 لتر، يتم تحديد سعره عند 184 جنيه.