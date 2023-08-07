كل حاجة محتاج تعرفها هتعرفها الآن .. كراسة شروط نزهة الأندلس .. التجمع الثالث pdf .. اعرف أي المطلوب للحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي

كراسة شروط نزهة الأندلس التجمع الثالث, حيث سوف نعرض لكم نسخة قابلة للتحميل بصيغة PDF لكراسة شروط نزهة الأندلس التجمع الثالث، حيث سنقوم بنشرها عبر موقعنا قبل فتح باب التقديم، يتم تنفيذ عملية التقديم من خلال صندوق حساب تمويل الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان، حيث تم طرح 380 وحدة سكنية جديدة في صندوق حساب تمويل الإسكان الاقتصادي لأولئك الذين يرغبون في الحجز، لمعرفة التفاصيل تابع كالتالي.

تختلف أسعار الشقق في منتجع نزهة الأندلس، وتتراوح بين مليون و575 ألف جنيه مصري وما فوق، وذلك بحسب الطابق والمساحة ومستوى التميز.

تتألف الوحدة من غرفتين وصالة وثلاث غرف نوم وحمامين، أحدهما يخدم الغرفة الرئيسة والآخر خاص بغرفة النوم، بالإضافة إلى مطبخ.

تتواجد مجموعة متنوعة من الشقق في نزهة الأندلس، حيث تتراوح المساحة بين 130 متر مربع وحتى 150 متر مربع.

تتواصل عملية الحجز حتى وقت منتصف الليل ليوم الاثنين الموافق 8/28/2023 في تمام الساعة 11.59.

يتم البدء في حجز الوحدات الفعلي بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا ليوم الأحد المُوَافِق 27 أغسطس 2023.

يتم بداية عملية الحجز من خلال سداد مبلغ قدره 100 ألف جنيه كإجراء جدي للحجز والتعاقد، ويمكنك التسجيل اون لاين من خلال هذا الرابط www.hdb-reservation.com

بعد ذلك، يتوجب على المتقدم أن يقوم بسداد 15% من قيمة الوحدة إضافةً إلى مصاريف إدارية بنسبة 2% من قيمة الوحدة.

يجب أن يتم هذا السداد خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء الحجز، وهو في الفترة من 5 سبتمبر 2023 حتى 5 أكتوبر 2023.

بعد ذلك، يتم دفع 10% من سعر الوحدة خلال مدة 3 أشهر بعد انتهاء الحجز، ثم يتم سداد أقساط ربع سنوية بقيمة 22,500 جنيه لمدة 12 قسط.

في النهاية، يجب دفع 20% من قيمة الوحدة أثناء التعاقد قبل استلام الوحدة.