في ثواني معدودة هتسجل.. التسجيل في كليات جامعة بنها الأهلية 2023.. الرابط الرسمي والخطوات كاملة الآن
التسجيل في كليات جامعة بنها الأهلية 2023
ينشر موقع البديل رابط التسجيل في كليات جامعة بنها الأهلية للطلاب الجدد الذين يرغبون في الالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة وحملة الشهادات المعادلة، وذلك للأشخاص الذين حصلوا على الشهادة في نفس سنة التسجيل أو في السنوات السابقة لها، حيث يمكنك الاطلاع على رابط التسجيل الإلكتروني في جامعة بنها الأهلية، حيث أصدرت الجامعة مجموعة من التعليمات المتعلقة بعملية التقديم الخاصة، حيث تم تلخيصها فيما يلي:
جامعة بنها الأهلية
هذه وقد يتم التقدم للجامعة عبر الاستخدام الحصري للنموذج الإلكتروني المخصص لهذا الغرض والمرفق في الأسفل. سيتم إخطار الطلاب المقبولين مبدئيا عن طريق البريد الإلكتروني المسجل في طلب التسجيل، حيث سيُطلب منهم حضور الجامعة لدفع الرسوم المقررة واستكمال إجراءات القبول، حيث يجب على الطلاب أن يكونوا دقيقين عندما يقومون بتسجيل البيانات على النموذج، وخاصة عند كتابة درجات الثانوية العامة والمجموع المعادل للشهادات الأخرى.
بينما يتم تحديد مؤهل الطالب بناءً على المعلومات التي يقوم بإدخالها في موقع التسجيل، وفي حال أدخل بيانات غير صحيحة، يتم إلغاء التحديد، واجب الطالب أن يتأكد من الاطلاع على معلومات وبرامج الكلية التي يرغب في الالتحاق بها، والشروط اللازمة للالتحاق، والحدود الدنيا للقبول، وفرص العمل المستقبلية المتاحة على الموقع الرسمي للجامعة، فيما يعتمد اختيار الطالب للبرنامج الدراسي على عدد الطلاب المسجلين فيه، وذلك وفقًا للأعداد التي يحددها مجلس الجامعة. إذا لم يتم فتح البرنامج المفضل للطالب، يحق له اختيار برنامج بديل.
خطوات التقديم في جامعة بنها الأهلية
- يمكنك التسجيل الإلكتروني للقبول في كليات جامعة بنها الأهلية بالعبور من خلال الرابط المرفق هنا.
- ثم انقر على الزر التالي لبدء عملية التسجيل، حيث سيتعين عليك في البداية اختيار نوع الشهادة وسنة الحصول عليها.
- تتضمن مهام كتابة البيانات الشخصية كتابة الاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم هاتف الطالب وولي الأمر، والنوع، والرقم القومي، والديانة.
- قم بإرفاق الوثائق المطلوبة وتتضمن بطاقة الرقم القومي وصورة خلفية بيضاء بحجم 4 × 6.
- تشمل إدخال بيانات الشهادة نوع الدراسة ورقم جلوس الطالب في الثانوية ومجموع الدرجات للمواد الدراسية وكذلك النسبة المئوية.
- اختيار البرنامج الذي يرغب الطالب في دراسته وتقديم الطلب والانتظار للحصول على رد من الجامعة.