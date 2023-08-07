في ثواني معدودة هتسجل.. التسجيل في كليات جامعة بنها الأهلية 2023.. الرابط الرسمي والخطوات كاملة الآن

ينشر موقع البديل رابط التسجيل في كليات جامعة بنها الأهلية للطلاب الجدد الذين يرغبون في الالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة وحملة الشهادات المعادلة، وذلك للأشخاص الذين حصلوا على الشهادة في نفس سنة التسجيل أو في السنوات السابقة لها، حيث يمكنك الاطلاع على رابط التسجيل الإلكتروني في جامعة بنها الأهلية، حيث أصدرت الجامعة مجموعة من التعليمات المتعلقة بعملية التقديم الخاصة، حيث تم تلخيصها فيما يلي:

جامعة بنها الأهلية

هذه وقد يتم التقدم للجامعة عبر الاستخدام الحصري للنموذج الإلكتروني المخصص لهذا الغرض والمرفق في الأسفل. سيتم إخطار الطلاب المقبولين مبدئيا عن طريق البريد الإلكتروني المسجل في طلب التسجيل، حيث سيُطلب منهم حضور الجامعة لدفع الرسوم المقررة واستكمال إجراءات القبول، حيث يجب على الطلاب أن يكونوا دقيقين عندما يقومون بتسجيل البيانات على النموذج، وخاصة عند كتابة درجات الثانوية العامة والمجموع المعادل للشهادات الأخرى.

بينما يتم تحديد مؤهل الطالب بناءً على المعلومات التي يقوم بإدخالها في موقع التسجيل، وفي حال أدخل بيانات غير صحيحة، يتم إلغاء التحديد، واجب الطالب أن يتأكد من الاطلاع على معلومات وبرامج الكلية التي يرغب في الالتحاق بها، والشروط اللازمة للالتحاق، والحدود الدنيا للقبول، وفرص العمل المستقبلية المتاحة على الموقع الرسمي للجامعة، فيما يعتمد اختيار الطالب للبرنامج الدراسي على عدد الطلاب المسجلين فيه، وذلك وفقًا للأعداد التي يحددها مجلس الجامعة. إذا لم يتم فتح البرنامج المفضل للطالب، يحق له اختيار برنامج بديل.

خطوات التقديم في جامعة بنها الأهلية