الان ظهرت نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 الدور الأول فى العراق”جميع المحافظات” عبر موقع نتائجنا

نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 الدور الاول ،وتمت إجراء اعتراضات لنتائج الثالث المتوسط الدور الأول في عام 2023 في العراق،و تم تخصيص فترة زمنية لتقديم طلبات الاعتراضات من قبل الطلاب والطالبات في جميع المحافظاتالعراقية، بدأت هذه الفترة في الثامن عشر من شهر يوليو الماضي واستمرت حتى الرابع والعشرين من نفس الشهر، والآن يبحث الجميع عن رابط نتائج الاعتراضات عبر موقع وزارة التربية، حيث سيتم نشر النتائج في صيغة PDF.

نتائج الاعتراضات الثالث متوسط 2023 الدور الاول:

سيتم الإعلان عن نتائج الاعتراضات الخاصة بالثالث المتوسط الدور الأول في بغداد، الرصافة، الكرخ، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط، أربيل، ودهوك، وذلك في جميع المحافظات العراقية،أوضحت وزارة التربية العراقية أنه بعد الإعلان عن النتائج الأصلية للثالث المتوسط الدور الأول لعام 2023، تم منح الطلاب فرصة لتقديم طلبات الاعتراض على النتائج، وقام الطلاب بالحصول على استمارات الاعتراض من المدارس ابتداءً من يوم الثلاثاء 18 يوليو.

اعتراضات الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا :

للوصول إلى نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط في العراق ، يجب اتباع الخطوات التالية:

، يجب اتباع الخطوات التالية: قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وقم بتسجيل الدخول، انتقل إلى علامة التبويب “ نتائج الطلاب” .

. اختر “نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط”.

حدد محافظتك ومدينتك.

أدخل الرقم الامتحاني الخاص بك.

في الخطوة الأخيرة، انتقل إلى علامة التبويب “استفسار”.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات، يمكنك عرض نتائج اعتراضاتك والتحقق منها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك طباعة ورقة الدرجات كوثيقة رسمية لنجاحك في الاعتراضات.