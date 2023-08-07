pdf استخراج الان اسماء المشمولين فى الرعايه الاجتماعيه فى العراق الدفعة الخامسة عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية فى العراق ،وفي الفترة الأخيرة، يتزايد الاهتمام بشكل كبير من قبل المواطنين في العديد من المحافظات العراقية بالبحث عن استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية. تأتي هذه الاهتمامات بعد إعلان الجهات المسؤولة داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توفير الأسماء إلكترونيًا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للاستعلام عن أسماء المواطنين المستفيدين،و يتم توفير الوصول إلى أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال هذه المنصة الإلكترونية، حيث يمكن للمواطنين البحث والاستعلام عن أسمائهم بسهولة.

اسماء المشمولين فى الرعايه الاجتماعيه فى العراق

صدرت قرارات رسمية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بشأن إمكانية استخراج أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية،و تم الإعلان بشكل رسمي أن جميع المواطنين الذين تقدموا مسبقًا يمكنهم الآن الاستعلام عن نتائج الدفعة الخامسة من الدعم عبر المنصة الإلكترونية المعروفة باسم “مظلتي الإلكترونية”،وتم توفير هذه المنصة لتمكين جميع المتقدمين لأنواع مختلفة من الدعم من تقديم طلباتهم والاطلاع على نتائج التقديم الخاصة بهم،و يجدر بالذكر أنه تم قبول ما يقرب من مائة وخمسين ألف مواطن ومواطنة وفقًا لشروط القبول في الدفعة الخامسة من الدعم، وذلك وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

رابط اسماء المشمولين فى الرعايه الاجتماعيهفى العراق

للبدء في استعلام أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

بمجرد تسجيل الدخول، ستظهر لك قائمة بالخيارات المتاحة. اختر “اسماء الرعاية الاجتماعية” من بين هذه الخيارات.

قم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول المتاحة على الموقع الإلكتروني.

بعد إدخال جميع البيانات، اضغط على زر “استعلام” للحصول على نتائج الاستعلام.

باستكمال هذه الخطوات، ستتمكن من الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية والحصول على النتائج المطلوبة.