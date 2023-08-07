أسعار الذهب الان بالمصنعية.. إرتفاع غير مسبوق في سعر الذهب خلال هذا الموعد ونصيحة الشراء تتزايد في الوقت الحالي.. أيه السبب!!

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 8 أغسطس حالة من الاستقرار في العديد من أسواق الصاغة المختلفة، فضلاً عن أن ذلك جاء بعد عدة ارتفاعات شهدها الذهب في الآونة الأخيرة، وأثرت ذلك بشكل كبير على ركود سوق الصاغة، مع العلم أن الكثير من الشباب يتساءلون بشكل مستمر عن سعر الذهب اليوم خاصة المقبلين على الزواج منهم، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة التي تدور حول سعر الذهب.

سعر الأن الذهب بالمصنعية

استقرت أسعار الذهب بالمصنعية في تعاملات اليوم الإثنين الموافق 7 أغسطس 2023، حيث إن أحد التجار توقع ارتفاعها بشكل كبير في الفترة المقبلة وقبل نهاية العام الجاري، مع العلم أن نسبة الارتفاع من محافظة إلى أخرى تصل إلى 10% من قيمة المشغولات الذهبية المباعة، إضافة إلى أن الزيادة تأتي تواكبًا مع سعر الذهب عالميًا المتوقعة في الأيام المقبلة، مما يُنصح الشباب المقبلين على الزواج بسرعة شراء الشبكة في الوقت الحالي وقبل ارتفاع جميع الأعيرة في الفترة المقبلة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

جاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 7 أغسطس 2023 وفقًا للنحو التالي:-