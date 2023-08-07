الحكومة بتصبح على المواطنين اليوم.. صرف 1000 جنيه بتوجيهات رئاسية لهذه الفئات  

ما زالت الحكومة المصرية تواصل جهودها ومساعدتها الغير طبيعية مع العديد من الفئات والمواطنين الأكثر احتياجًا وذات الدخل المحدود، ومن بين هؤلاء الفئات العمالة الغير منتظمة الذي يتم صرف منحة لهم كل شهر، وذلك من قبل صندوق إعانة الطوارئ للعمالة الغير منتظمة، وتُصرف إعانة قدرها نحو 1000 جنيه لكل فرد تقدم بالتسجيل عبر الرابط الفعال للعمالة، جاء ذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإصداره لمجموعة من القرارات الهامة التي من خلال تُساهم في تخفيف العبء الاقتصادي على الكثير من المواطنين.

الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

أصبحت العمالة غير المنتظمة، من بين أهم الأمور التي يبحث عنها شريحة كبيرة من المواطنين، حيث إن صرفها يكون بشكل شهري لجميع الأشخاص المتقدمين للحصول على المنحة، مع العلم أنه في حال وجود خطأ بالمعلومات يتم على الفور تعديلها عبر الموقع الرسمي لوزارة الوقى العاملة، حتى يتمكنوا من صرفه دون وجود أي مشاكل أو عقبات عند القيام بالصرف.

تسجيل العمالة الغير منتظمة

يمكن بكل سهولة القيام بتسجيل العمالة الغير منتظمة من أجل الحصول على 1000 جنيه من قبل وزارة القوى العاملة، وذلك وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-