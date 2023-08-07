“Baraem TV” تردد قناة براعم 2023 على النايل سات

توفر الآن تردد قناة براعم للأطفال على القمر الصناعي نايل سات، وتختص تلك القناة بتقديم محتوى متنوع للأطفال الصغار ويحثهم على التصرف الصحيح في المواقف المختلفة، وبفضل المحتوى الجيد الذي تقدمه براعم كيدز تمكنت من تكوين رابطة جماهيرية كبيرة، كما أنها تزيد بشكل دائم، وخلال مقالنا سنقوم بعرض التردد الجديد لقناة براعم 2023.

تردد قناة براعم

يسعى الكثيرون لمعرفة تردد قناة براعم 2023، خاصة الأسر التي بها أطفال، وحرصت إدارة القناة على تقديم تردد ذات إشارة قوية لتمكن مشاهديها من متابعة المحتوى بوضوح دون تقطيع أو تشويش، ويمكنك الآن إضافة تردد براعم كيدز من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (10930).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (2/3).

الجودة: (HD).

كيفية ضبط قناة براعم للأطفال

يمكنك ضبط وتحميل قناة براعم للأطفال على جهاز الريسيفر الخاص بك والاستمتاع بمحتواها المعروض من خلال عدة خطوات، وتلك الخطوات كالتالي:

أولًا يجب عليك الضغط على زر القائمة أو menu.

ثم اختيار الضبط اليدوي أوضبط تردد الهوائي.

ثم الضغط على إضافة تردد، وفي بعض أجهزة الريسيفر يشار إليه بالضغط على لون معين.

ثم كتابة التردد، والاستقطاب، ومعدل الترميز، والتأكد من إدخال البيانات الصحيحه.

ثم النقر على حفظ المعلومات، ثم اختيار بحث لتنزيل القناة.

وبعد البحث يتم النقر على نعم لحفظ ما تم تحميله.

مميزات قناة براعم كيدز

قناة براعم للأطفال يقدم العديد من المميزات لمتابعية، وتلك المميزات هي: