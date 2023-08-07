متى ستظهر نتائج التوجيهي في الاردن 2023.. ورابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

تاريخ نتائج التوجيهي 2023 الاردن من أكثر ما يشغل الطلاب لذلك يبحثون عنه بشكل مستمر، والجدير بالذكر أنه بناءً على تصريحات بعض الجهات والمصادر المسؤولة في وزارة التربية والتعليم أن إعلان النتائج يتوقع أن يكون بالأيام المقبلة القليلة حتى يتعرف عليها كل الطلاب والطالبات بمختلف المحافظات الأردنية، وهذا حيث ستقوم الوزارة بنشرها على موقعها الرسمي.

متى ستظهر نتائج التوجيهي في الاردن

قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالتأكيد على أن الاختبارات النهائيه بدأت في 4 يوليو 2023 واستمرت 3 أسابيع متتالية أي حتى 25 يوليو 2023 لهذا يبحث ويتساءل الكثير من الطالبات والطلاب بالأردن عن موعد إعلان النتائج وينتظرون بفارغ الصبر لكي يتمكنوا من التعرف على درجات الخاصة بهم بهذه المرحلة والتي تعتبر ضمن أهم المراحل التي يمروا بها، والجدير بالإشارة أنه لا توجد أي تأكيدات تتعلق بموعد ظهور نتائج التوجيهي ولكن ذكرت الوزارة أن النتائج بالمرحلة الأخيرة لها ولذلك يتوقع أن تظهر خلال الأيام المقبلة القليلة فمن المتوقع أن تكون خلال منتصف الشهر الجاري أي يوم 18 أغسطس.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023

أكدت وزارة التعليم في الأردن أن الأخبار التي يتم تداولها ما بين المواطنين فيما يتعلق بموعد إعلان النتائج ليس صحيح، كما ذكرت أنه بحالة التأكد من موعد ظهور نتائج سوف يتم نشره وإعلانه للطلاب على الموقع الإلكتروني الخاص بها، بالإضافة إلى ذلك قدمت الطريقة التي يمكن من خلالها معرفة نتائج التوجيهي وهي كالآتي: