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احسب شبكتك بكام ياعريس”.. سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 7 أغسطس 2023

ahmed.khaledمنذ 20 دقيقة
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سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

في بداية تعاملات يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023، شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا داخل محلات الصاغة والأسواق المحلية، حيث بقي سعر الذهب عيار 21 ثابتًا عند مستوى 2154 جنيهًا للجرام الواحد، وبالمثل استقر سعر الجنيه الذهبي عند مستوى 17230 جنيهًا، وفي هذا التقرير سوف نوضح أسعار الذهب لكلاً من عيار 21 و18.

سعر الذهب اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023:

عيار الذهبسعر البيع (جنيه)سعر الشراء (جنيه)
عيار الذهب 242464 جنيه2457.25 جنيه
عيار الذهب 222258.75 جنيه2252.5 جنيه
عيار الذهب 212156 جنيه2150 جنيه
عيار الذهب 181848 جنيه1842.75 جنيه
عيار الذهب 141437.25 جنيه1433.25 جنيه
عيار الذهب 121232 جنيه1228.5 جنيه
عيار الذهب 9924 جنيه921.5 جنيه
الجنيه الذهب17248 جنيه17200 جنيه
أونصة1943 دولار1942 دولار

أسعار الذهب في البورصة العالمية

خلال الأسبوع الماضي شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا بنسبة تقدر بـ 0.2 %، وبالمثل تراجعت القيمة المقابلة للأوقية بنسبة 0.8% خلال نفس الفترة وصولًا إلى نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، وأشار سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة في مجال تجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إلى أن أسعار الذهب شهدت استقرار نسبي خلال هذا الأسبوع، وأوضح أن هذه الحالة لم تتأثر بتداولات الأسعار عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي، وأكد أن التوقعات كانت تشير إلى انخفاض أسعار الذهب مع زيادة أسعار الفائدة، لكن أداء الذهب خلال الأونة الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار الفائدة وتعويم العملة خلال الأشهر السابقة، أثبت نفسه كأداة للتحوط ضد تدهور العملة في فترات الأزمات، وهذا ما جعله يتفوق على وسائل التوفير الأخرى.

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ahmed.khaledمنذ 20 دقيقة
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