احسب شبكتك بكام ياعريس”.. سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 7 أغسطس 2023

في بداية تعاملات يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023، شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا داخل محلات الصاغة والأسواق المحلية، حيث بقي سعر الذهب عيار 21 ثابتًا عند مستوى 2154 جنيهًا للجرام الواحد، وبالمثل استقر سعر الجنيه الذهبي عند مستوى 17230 جنيهًا، وفي هذا التقرير سوف نوضح أسعار الذهب لكلاً من عيار 21 و18.

سعر الذهب اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023:

عيار الذهب سعر البيع (جنيه) سعر الشراء (جنيه) عيار الذهب 24 2464 جنيه 2457.25 جنيه عيار الذهب 22 2258.75 جنيه 2252.5 جنيه عيار الذهب 21 2156 جنيه 2150 جنيه عيار الذهب 18 1848 جنيه 1842.75 جنيه عيار الذهب 14 1437.25 جنيه 1433.25 جنيه عيار الذهب 12 1232 جنيه 1228.5 جنيه عيار الذهب 9 924 جنيه 921.5 جنيه الجنيه الذهب 17248 جنيه 17200 جنيه أونصة 1943 دولار 1942 دولار

أسعار الذهب في البورصة العالمية

خلال الأسبوع الماضي شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا بنسبة تقدر بـ 0.2 %، وبالمثل تراجعت القيمة المقابلة للأوقية بنسبة 0.8% خلال نفس الفترة وصولًا إلى نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، وأشار سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة في مجال تجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إلى أن أسعار الذهب شهدت استقرار نسبي خلال هذا الأسبوع، وأوضح أن هذه الحالة لم تتأثر بتداولات الأسعار عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي، وأكد أن التوقعات كانت تشير إلى انخفاض أسعار الذهب مع زيادة أسعار الفائدة، لكن أداء الذهب خلال الأونة الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار الفائدة وتعويم العملة خلال الأشهر السابقة، أثبت نفسه كأداة للتحوط ضد تدهور العملة في فترات الأزمات، وهذا ما جعله يتفوق على وسائل التوفير الأخرى.