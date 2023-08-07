يا حلاوته السعودي”.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية الإثنين 7 أغسطس 2023

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين الموافق 7 أغسطس 2023، على استقراره مقابل الجنيه المصري في بداية جلسات التداول البنكي بمختلف البنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية، وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، وتمثل هذه الأرقام ما تم تسجيله في شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة في القطاع المصرفي، المال” ومن خلال تقريرنا سوف نلقي نظرة على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

فيما يلي سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك:

البنك سعر الشراء سعر البيع الأهلي المصري 8.19 جنيه 8.22 جنيه إيجي بنك 8.17 جنيه 8.25 جنيه المصرف المتحد 7.95 جنيه 8.25 جنيه بنك الإسكندرية 8.18 جنيه 8.23 جنيه بنك أبوظبي الإسلامي 8.22 جنيه 8.23 جنيه بنك مصر 8.19 جنيه 8.22 جنيه CIB 8.19 جنيه 8.25 جنيه بنك قناة السويس 8.20 جنيه 8.26 جنيه البنك المركزي المصري 8.21 جنيه 8.25 جنيه بنك البركة 8.04 جنيه 8.25 جنيه بنك المصري الخليجي 8.17 جنيه 8.25 جنيه الأهلي الكويتي – مصر 8.23 جنيه 8.25 جنيه

استقرار سعر الريال السعودي

يعتبر الريال السعودي عنصرًا أساسيًا في دعم اقتصاد المملكة وتحقيق استقرارها المالي، وبفضل استدامة الاقتصاد السعودي والتطورات في مجال الاستثمار والتجارة، يستمر الريال السعودي في الحفاظ على مكانته كعملة محلية وإقليمية قوية وموثوق بالإضافة إلى أن سعر الريال السعودي لم يظهر حتى اليوم أي نية للإرتفاع أو الإنخفاض، ويستمر سعر الريال السعودي في البنوك في الإستقرار على هذا الوضع، يمكنك متابعة آخر تطورات أسعار الدولار والعملات الأجنبية وسعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي وباقي البنوك.