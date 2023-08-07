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يا حلاوته السعودي”.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية الإثنين 7 أغسطس 2023

ahmed.khaledمنذ 13 ثانية
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سعر الريال السعودي اليوم في مصر
سعر الريال السعودي اليوم في مصر

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين الموافق 7 أغسطس 2023، على استقراره مقابل الجنيه المصري في بداية جلسات التداول البنكي بمختلف البنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية، وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، وتمثل هذه الأرقام ما تم تسجيله في شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة في القطاع المصرفي، المال” ومن خلال تقريرنا سوف نلقي نظرة على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

فيما يلي سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك:

البنكسعر الشراءسعر البيع
الأهلي المصري8.19 جنيه8.22 جنيه
إيجي بنك8.17 جنيه8.25 جنيه
المصرف المتحد7.95 جنيه8.25 جنيه
بنك الإسكندرية8.18 جنيه8.23 جنيه
بنك أبوظبي الإسلامي8.22 جنيه8.23 جنيه
بنك مصر8.19 جنيه8.22 جنيه
CIB8.19 جنيه8.25 جنيه
بنك قناة السويس8.20 جنيه8.26 جنيه
البنك المركزي المصري8.21 جنيه8.25 جنيه
بنك البركة8.04 جنيه8.25 جنيه
بنك المصري الخليجي8.17 جنيه8.25 جنيه
الأهلي الكويتي – مصر8.23 جنيه8.25 جنيه

استقرار سعر الريال السعودي

يعتبر الريال السعودي عنصرًا أساسيًا في دعم اقتصاد المملكة وتحقيق استقرارها المالي، وبفضل استدامة الاقتصاد السعودي والتطورات في مجال الاستثمار والتجارة، يستمر الريال السعودي في الحفاظ على مكانته كعملة محلية وإقليمية قوية وموثوق بالإضافة إلى أن سعر الريال السعودي لم يظهر حتى اليوم أي نية للإرتفاع أو الإنخفاض، ويستمر سعر الريال السعودي في البنوك في الإستقرار على هذا الوضع، يمكنك متابعة آخر تطورات أسعار الدولار والعملات الأجنبية وسعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي وباقي البنوك.

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ahmed.khaledمنذ 13 ثانية
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