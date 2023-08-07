رابط مظلتي للاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة الخامسة 2023

يرغب الكثيرين في معرفة رابط مظلتي للاستعلام عن اسماء المشمولين بالعراق، حيث تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في توفير يد العون لكافة المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض وأيضًا محدودي الدخل لكي يتم دعمهم ومساعدتهم على توفير الاحتياجات اللازمة لهم خلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل الآخرى.

رابط مظلتي للاستعلام عن اسماء المشمولين

لكي تتمكن من الاستعلام عن اسماء المشمولين لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

اضغط على خانة الخدمات الإلكترونية ثم انقر على خانة أسماء المشمولين.

ستظهر لك خانة خدمات ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

ستظهر لك خانة الاستعلام انقر عليها وسوف تظهر لك الأسماء.

شروط الحصول على الدعم من برنامج الرعاية الاجتماعية

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برنامج الرعاية لكي يُقدم يد العون للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض ومحدودي الدخل، حيث تسعى الوزارة لتوفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف المعيشية العصيبة التي تمر بها البلاد، ولكي تحصل على الوجبة الخامسة لابد من توافر الشروط التالية لديك:

ضرورة أن يكون الشخص المستفيد عراقي الجنسية ومقيم داخل أراضي الدولة.

ألا يكون عدد أفراد الأسرة أقل من 4 أشخاص.

عدم امتلاك أي عقارات أو مباني أو أراضي أو ممتلكات.

تجدر الإشارة إلى أن دولة العراق تبذل قصارى جهدها لتوفير يد العون لمواطنيها مما دفعها لتوفير برنامج الرعاية الاجتماعية لذا لابد من توافر الشروط السابق ذكرها لكي تتمكن من الحصول على الدعم.