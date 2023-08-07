رابط نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس alexandria.gov.eg

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة عن رابط نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2023، بعد أن أعلن اللواء “محمد الشريف” الذي يشغل منصب محافظ الاسكندرية عن الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات على مستوى المحافظة، وأكد أنه يمكن للطالب الإستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه المحافظة تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور خاصة بعد موجة الحر الشديدة التي تمر بها المحافظة خلال الأيام الأخيرة وتجنب التكدس في المدارس.

رابط نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2023

حيث أنهى طلاب الثالث الاعدادي امتحانات الدور الثاني 2023 وسط متابعة من قبل الوزارة، التي أكدت على الإنتهاء من تصحيح ورصد درجات الطلاب ورقع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية على الموقع الرسمي للمحافظة، وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن نسب النجاح الشهادة الاعدادية الدور الثاني بلغت 68.9% وأشار إلى أنها فرصة جيدة للطالب أن يحصل على درجات تمكنه من الالتحاق في المدرسة الثانوية.

وأشار خلال نهاية حديثه إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني هذا العام بلغ 17.910 حضر منهم 17.489 طالبة وطالبة، نجح منهم 13.854 طالب وطالبة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني محافظة الاسكندرية