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أفضل سيارة جيب للبنات والسيدات”.. أصغر 5 سيارات هاتشباك جديدة في مصر 2023
يحتوي السوق المصري على تشكيلة واسعة من السيارات المتنوعة، وتختلف بالنسبة للقدرات الفنية والتكنولوجيا، وتصميماتها الخارجية ومن بين هذه التشكيلة تأتي فئة الهاتشباك الصغيرة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، وذلك لسهولة اصطفافها وأبعادها الهيكلية المناسبة، فيما يلي مزيد من التفاصيل والأسعار لأفضل 5 سيارات هاتشباك في مصر.
سوزوكي اسبريسو
|المواصفات
|القيمة
|الموديل
|سوزوكي اسبريسو 2022
|السعر الرسمي
|364,900 جنيه
|المحرك
|1000 سي سي
|القوة
|67 حصان
|عزم الدوران
|90 نيوتن/متر
|عدد الوسائد الهوائية (AIRBAGS)
|2 وسائد هوائية
|نظام الصوت
|متوفر
|نظام التكييف
|متوفر
|نظام القفل المركزي (سنتر لوك)
|متوفر
|ناقل السرعة
|مانيوال خماسي النقلات
|نظام الدفع
|أمامي
سيتروين C3
|الفئة
|السعر الرسمي (جنيه)
|المحرك (سي سي)
|القوة (حصان)
|ناقل السرعة
|الدفع الأمامي
|الفئة الأولى
|795,000
|1200
|110
|أوتوماتيكي (6 نقلات)
|أمامي
|الفئة الثانية
|895,000
|1200
|110
|أوتوماتيكي (6 نقلات)
|أمامي
ميتسوبيشي ميراج
|المواصفات
|القيمة
|السعر الرسمي (جنيه)
|535,000
|المحرك (سي سي)
|1200
|عدد السلندرات
|3
|القوة الكلية (حصان)
|76
|عزم الدوران الأقصى (نيوتن/متر)
|100
|ناقل السرعة
|CVT أوتوماتيك
|نظام الدفع
|أمامي
فيات 500
|المواصفات
|القيمة
|نطاق الأسعار (جنيه)
|من 900,000 إلى 950,000
|المحرك (سي سي)
|1400
|القوة الكلية (حصان)
|100
|ناقل السرعة
|أوتوماتيكي (6 نقلات)
|عزم الدوران (نيوتن/متر)
|131
|السرعة القصوى (كم/ساعة)
|180
|تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة
|11 ثانية
سوزوكى بالينو
|المواصفات
|القيمة
|السعر الرسمي (جنيه)
|799,900
|المحرك (سي سي)
|1400
|القوة الكلية (حصان)
|95
|عزم الدوران (نيوتن/متر)
|130
|ناقل السرعة
|4 نقلات أوتوماتيكية
|زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة
|11.6 ثانية