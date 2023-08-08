أفضل سيارة جيب للبنات والسيدات”.. أصغر 5 سيارات هاتشباك جديدة في مصر 2023

يحتوي السوق المصري على تشكيلة واسعة من السيارات المتنوعة، وتختلف بالنسبة للقدرات الفنية والتكنولوجيا، وتصميماتها الخارجية ومن بين هذه التشكيلة تأتي فئة الهاتشباك الصغيرة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، وذلك لسهولة اصطفافها وأبعادها الهيكلية المناسبة، فيما يلي مزيد من التفاصيل والأسعار لأفضل 5 سيارات هاتشباك في مصر.

سوزوكي اسبريسو

المواصفات القيمة الموديل سوزوكي اسبريسو 2022 السعر الرسمي 364,900 جنيه المحرك 1000 سي سي القوة 67 حصان عزم الدوران 90 نيوتن/متر عدد الوسائد الهوائية (AIRBAGS) 2 وسائد هوائية نظام الصوت متوفر نظام التكييف متوفر نظام القفل المركزي (سنتر لوك) متوفر ناقل السرعة مانيوال خماسي النقلات نظام الدفع أمامي

سيتروين C3

الفئة السعر الرسمي (جنيه) المحرك (سي سي) القوة (حصان) ناقل السرعة الدفع الأمامي الفئة الأولى 795,000 1200 110 أوتوماتيكي (6 نقلات) أمامي الفئة الثانية 895,000 1200 110 أوتوماتيكي (6 نقلات) أمامي

ميتسوبيشي ميراج

المواصفات القيمة السعر الرسمي (جنيه) 535,000 المحرك (سي سي) 1200 عدد السلندرات 3 القوة الكلية (حصان) 76 عزم الدوران الأقصى (نيوتن/متر) 100 ناقل السرعة CVT أوتوماتيك نظام الدفع أمامي

فيات 500

المواصفات القيمة نطاق الأسعار (جنيه) من 900,000 إلى 950,000 المحرك (سي سي) 1400 القوة الكلية (حصان) 100 ناقل السرعة أوتوماتيكي (6 نقلات) عزم الدوران (نيوتن/متر) 131 السرعة القصوى (كم/ساعة) 180 تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة 11 ثانية

سوزوكى بالينو