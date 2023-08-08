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أفضل سيارة جيب للبنات والسيدات”.. أصغر 5 سيارات هاتشباك جديدة في مصر 2023

ahmed.khaledمنذ 54 دقيقة
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أصغر 5 سيارات هاتشباك جديدة
أصغر 5 سيارات هاتشباك جديدة

يحتوي السوق المصري على تشكيلة واسعة من السيارات المتنوعة، وتختلف بالنسبة للقدرات الفنية والتكنولوجيا، وتصميماتها الخارجية ومن بين هذه التشكيلة تأتي فئة الهاتشباك الصغيرة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، وذلك لسهولة اصطفافها وأبعادها الهيكلية المناسبة، فيما يلي مزيد من التفاصيل والأسعار لأفضل 5 سيارات هاتشباك في مصر.

سوزوكي اسبريسو

المواصفاتالقيمة
الموديلسوزوكي اسبريسو 2022
السعر الرسمي364,900 جنيه
المحرك1000 سي سي
القوة67 حصان
عزم الدوران90 نيوتن/متر
عدد الوسائد الهوائية (AIRBAGS)2 وسائد هوائية
نظام الصوتمتوفر
نظام التكييفمتوفر
نظام القفل المركزي (سنتر لوك)متوفر
ناقل السرعةمانيوال خماسي النقلات
نظام الدفعأمامي

سيتروين C3

الفئةالسعر الرسمي (جنيه)المحرك (سي سي)القوة (حصان)ناقل السرعةالدفع الأمامي
الفئة الأولى795,0001200110أوتوماتيكي (6 نقلات)أمامي
الفئة الثانية895,0001200110أوتوماتيكي (6 نقلات)أمامي

ميتسوبيشي ميراج

المواصفاتالقيمة
السعر الرسمي (جنيه)535,000
المحرك (سي سي)1200
عدد السلندرات3
القوة الكلية (حصان)76
عزم الدوران الأقصى (نيوتن/متر)100
ناقل السرعةCVT أوتوماتيك
نظام الدفعأمامي

فيات 500

المواصفاتالقيمة
نطاق الأسعار (جنيه)من 900,000 إلى 950,000
المحرك (سي سي)1400
القوة الكلية (حصان)100
ناقل السرعةأوتوماتيكي (6 نقلات)
عزم الدوران (نيوتن/متر)131
السرعة القصوى (كم/ساعة)180
تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة11 ثانية

سوزوكى بالينو

المواصفاتالقيمة
السعر الرسمي (جنيه)799,900
المحرك (سي سي)1400
القوة الكلية (حصان)95
عزم الدوران (نيوتن/متر)130
ناقل السرعة4 نقلات أوتوماتيكية
زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة11.6 ثانية
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ahmed.khaledمنذ 54 دقيقة
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