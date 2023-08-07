هتعرف الغرامة وأنت في بيتك”.. كيفية استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة عبر موقع النيابة العامة المصرية

يهتم أصحاب السيارات في مصر بالاستعلام عن مخالفات المرور بشكل مستمر يومياً ويسعون لمعرفة أسهل الطرق المخصصة من إدارة المرور للقيام بالاستعلام ودفع المخالفات وسدادها عند الحاجة، فيما يلي من خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة ودفعها بالإضافة إلى الاستعلام عن المخالفات الخاصة بالسيارة بكل سهولة.

كيفية استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

الدخول على موقع النيابة العامة المصرية: يبدأ الاستعلام عن مخالفات المرور بزيارة موقع النيابة العامة المصرية والوصول إلى صفحة الاستعلامات.

اختيار نوع الاستعلام: يجب عليك اختيار نوع الاستعلام المرغوب فيه سواء كان لمخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخصة المرور.

إدخال بيانات السيارة: عند الدخول إلى صفحة الاستعلام سيطلب منك إدخال بيانات السيارة التي ترغب في الاستعلام عنها.

كتابة رقم لوحة السيارة: قم بكتابة رقم لوحة السيارة بشكل صحيح بما في ذلك الأرقام والحروف الخاصة بها.

الاستعلام عن المخالفات: بعد إدخال بيانات السيارة اختر خيار الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة.

عرض المخالفات وسدادها: ستظهر قيمة المخالفات المرورية المرتبطة بالسيارة وسيتم إتاحة سدادها إلكترونيًا باستخدام بطاقة الائتمان.

استعلام مخالفات السيارات

يمكن لكل صاحب مركبة أو سيارة في مصر أن يتعرف على مخالفات السيارات الخاصة به وهو جالس في المنزل بدون الحاجة للتنقل، كما يتيح لهم هذا النظام سداد المخالفات على الفور دون عناء.

كيفية استعلام عن مخالفات السيارات