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هتعرف الغرامة وأنت في بيتك”.. كيفية استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة عبر موقع النيابة العامة المصرية
يهتم أصحاب السيارات في مصر بالاستعلام عن مخالفات المرور بشكل مستمر يومياً ويسعون لمعرفة أسهل الطرق المخصصة من إدارة المرور للقيام بالاستعلام ودفع المخالفات وسدادها عند الحاجة، فيما يلي من خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة ودفعها بالإضافة إلى الاستعلام عن المخالفات الخاصة بالسيارة بكل سهولة.
كيفية استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة
- الدخول على موقع النيابة العامة المصرية: يبدأ الاستعلام عن مخالفات المرور بزيارة موقع النيابة العامة المصرية والوصول إلى صفحة الاستعلامات.
- اختيار نوع الاستعلام: يجب عليك اختيار نوع الاستعلام المرغوب فيه سواء كان لمخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخصة المرور.
- إدخال بيانات السيارة: عند الدخول إلى صفحة الاستعلام سيطلب منك إدخال بيانات السيارة التي ترغب في الاستعلام عنها.
- كتابة رقم لوحة السيارة: قم بكتابة رقم لوحة السيارة بشكل صحيح بما في ذلك الأرقام والحروف الخاصة بها.
- الاستعلام عن المخالفات: بعد إدخال بيانات السيارة اختر خيار الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة.
- عرض المخالفات وسدادها: ستظهر قيمة المخالفات المرورية المرتبطة بالسيارة وسيتم إتاحة سدادها إلكترونيًا باستخدام بطاقة الائتمان.
استعلام مخالفات السيارات
يمكن لكل صاحب مركبة أو سيارة في مصر أن يتعرف على مخالفات السيارات الخاصة به وهو جالس في المنزل بدون الحاجة للتنقل، كما يتيح لهم هذا النظام سداد المخالفات على الفور دون عناء.
كيفية استعلام عن مخالفات السيارات
- الدخول على موقع النيابة العامة: قم بالدخول على موقع النيابة العامة المصرية.
- اختيار خدمات المرور: ابحث عن خدمات المرور على الموقع.
- اختيار أيقونة الدفع: ابحث عن أيقونة الدفع أو السداد على الصفحة.
- اختيار مخالفات السيارات ورخص المركبات: بعد الدخول إلى صفحة الدفع اختر خيار مخالفات السيارات ورخص المركبات.
- إدخال البيانات الخاصة بالمستعلم: قم بإدخال البيانات الشخصية والسيارة الخاصة بك.
- اختيار إجمالي المخالفات: بعد ذلك سيظهر لك إجمالي المخالفات المتراكمة على سيارتك.