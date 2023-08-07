ظهور نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول في هذا الموعد.. ومصير الطلاب الراسبين بثلاث مواد

يبحث الكثيرين من الطلاب والطالبات داخل دولة العراق عن نتائج السادس الاعدادي رغبةً في معرفة تحصليهم الدراسي، حيث تسعى وزارة التربية العراقية في توفير يد العون للجميع وتعمل على توفير خدماتها بشكل إلكتروني توفيرًا للوقت والجهد عليهم، وبالتزامن مع اقتراب الإعلان عنها بدأ البحث حول الرابط المخصص للاستعلام عنها للتعرف على الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

نتائج السادس الاعدادي 2023

يتساءل الطلاب عن الموعد المُقرر للإعلان عن نتائج السادس الاعدادي العراق رغبةً في معرفة تحصليهم الدراسي ومن المتوقع أن تُصدرها وزارة التربية العراقية في منتصف الشهر الجاري ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد بشكل رسمي وفي حال إعلانها عنه سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً، حيث تُعتبر هذه المرحلة من ضمن المراحل المهمة بالنسبة لهم.

الاستعلام عن نتائج السادس إعدادي

لكي تتمكن من التعرف على نتيجتك لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.

انقر على خانة نتائج الطلاب ثم اختر الصف السادس.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

انقر على استعلام وسوف تظهر لك كافة التفاصيل.

مصير الطلاب الراسبين في أكثر من مادة؟

هناك العديد من التساؤلات حول هذا الامر وجاء التوضيح بناءً على قرار وزارة التربية العراقية أن الطالب الذي يرسب في مادة أو اثنين يُمكنهم دخول امتحانات الدور الثاني لعام 2023 أما الطالب الذي يحصل على ثلاث مواد سيُعيد السنة مرة أخرى ولن يتمكن من دخول الامتحان والانتقال إلى العام التالي.