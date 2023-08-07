رابط استعلام نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023-2024 بالرقم القومي azhar.eg

يببحث عدد كبير من اولياء الامور عن رابط استعلام نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023-2024 بالرقم القومي، بعد أن أعلنت المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية عن فتح باب التقديم للتقديم للصف الاول الابتدائي للعام الدراسي 2023-2024 وذلك بداية من 1 يونيو حتى الموافق 30 يونيو الماضي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتيجة تقديم اولى ابتدائي ازهري 2023 .

نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023

حيث أعلنت مؤسسة الازهر الشريف عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الارزهري 2023، تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الخرج والذهاب إلى المدارس خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في عدد من محافظات الجمهورية، وأشار مصدر مسؤول بقطاع المعاهد الأزهرية إلى أن ولي الأمر يمكن الإطلاع على نتيجة تقديم اولى ابتدائي ازهري من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط استعلام نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023

حيث يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الابتدائي الازهري 2023 وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية الدخول على رابط بوابة الازهر الشريف .

ثم ادخل كلمة السر والبريد الالكتروني .

اضغط على نتيجة الصف الاول الابتدائي .

ادخل الرقم القومي للطالب .

ثم اضغط على عرض النتيجة.

سوف تظهر أمامك النتيجة على الفور .

الاوراق المطلوبة للتقديم في الصف الاول الابتدائي الازهري 2023

حيث أعلن قطاع المعاهد الازهرية عن المستندات المطلوبة للتقديم في الصف الاول الابتدائي الازهري والتي جاءت كالتالي: