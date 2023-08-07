هل يوجد هدد في الرياض جديد 1445؟.. الأمانة العامة لتطوير الأحياء العشوائية تُجيب

هل يوجد هدد في الرياض جديد من ضمن أكثر الأسئلة المتداولة خلال الآونة الأخيرة، حيث تسعى الحكومة السعودية في تطوير جميع الأحياء العشوائية والقضاء على كافة العشوائيات بحلول 2030، فهي حددت لجان مختصة في مختلف المدن لدراسة الأماكن التي تحتاج لإزالة لتطويرها ولتوفير الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين نظرًا لافتقار المناطق العشوائية لهذه الخدمات، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد.

هل يوجد هدد في الرياض جديد؟

تبذل المملكة العربية السعودية قصارى جهدها لتوفير مناطق تحتوي على الخدمات التعليمية والصحية نظرًا لأن المناطق العشوائية لا تصلح للعيش بشكل جيد، حيث ترغب الأمانة العام للعشوائيات في تطوير هذه الأماكن ولكن بالنسبة لهذا السؤال يُمكننا الرد عليه بناءً على آخر تصريحات وارده من قبل الأمانة أن أعمال الإزالة خلال الفترة الحالية في الرياض موقوفة ولكن في حال إعلانها خلاف هذا الأمر سنوفيكم بالخبر مباشرةً.

الأحياء العشوائية في الرياض

هناك العديد من المناطق العشوائية التي تُزال وفقًا لتحديد الجهة المسؤولة فجاءت مناطق الهدد على النحو التالي:

منطقة تقع ما بين ساحة وحي النهضة.

حي الجبس المتواجد على أطراف العاصمة.

حي بن شريم المتواجد في نطاق خشم العان.

الحارة العشوائية في حي المرسلات.

الجزء الشرقي فقط من حي عكاظ.

منطقة الغنامية.

هل سيتم تعويض المتضررين؟

يتساءل الأشخاص داخل مدينة الرياض ومختلف المدن الأخرى التي عليها إزالة أنه هل سيتم تعويض الأشخاص المتضررين عن الهدد أم لا وجاء الرد من قبل الجهة المسؤولة فإنه سيتم تعويضهم ولكن يجب تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.