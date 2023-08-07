إزالة حي الجامعة.. جدول إزالات السعودية لهدد وتطوير الأحياء العشوائية 2023 شروط الحصول على التعويض

تهدف المملكة العربية السعودية إلى تجميل جميع أحياءها العشوائية المختلفة التي يُعاني منها الكثير من المواطنين في المملكة، حيث إنها تستعد بشكل كبير إلى تطويرها وجعلها في شكل حضاري متكامل يتناسب مع العديد من دول العالم، إضافة إلى الحصول عليها في مظهر هندسي جميل، وفي هذا بدأ العديد من الأشخاص يتساءلون بشكل كبير عن حقيقة إزالة حي الجامعة، وهل تعزم المملكة على إزالته في الفترة المقبلة أم لا، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور حول هدد السعودية.

إزالة حي الجامعة في السعودية

تستعد المملكة إلى تطوير جميع الأحياء والأماكن الشعبية والعشوائية المختلفة، التي بدأت فيها منذ فترة، مثل حي بترومين العشوائي، وغير ذلك من الأحياء الغير ملائمه، فضلاً عن أن حي الجامعة الذي شغل بال العديد من المواطنين دخل حيز خريطة الهدد والإزالات في السعودية، وسيتم البدء فيه عن القريب، فضلاً عن أن ذلك سيجعله متناسب وفي شكله الحضاري والملائم طوال الوقت، لكن تقوم الجهات المختصة بتعويض أصحاب كل هذه المساكن ماديًا ومعنويًا.

شروط الحصول على تعويض إزالة الأحياء

هناك بعض الشروط الهامة من أجل الحصول على تعويض إزالة الأحياء العشوائية في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما يلي:-