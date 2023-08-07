ما هي الكليات التي تقبل من 50%”.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 (أدبي – علمي علوم ورياضة)

يتطلع طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور في جميع المحافظات إلى معرفة تنسيق الثانوية العامة 2023 وذلك لضمان مستقبل أبنائهم بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، وبدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر إطلاق تنسيق المرحلة الأولى للجامعات للعام الجديد، ويهم الطلاب وأولياء الأمور معرفة تفاصيل تنسيق الكليات الأدبية في جميع الجامعات المصرية، فيما يلي سوف نتعرف على مؤشرات تنسيق الثانوية العامة أدبي.

تنسيق الثانوية العامة 2023

تم الكشف عن معلومات التنسيق لكليات الشعبة الأدبية لعام 2023 في جميع الجامعات المصرية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يشمل التنسيق قائمة بكليات الإعلام والسياسة والاقتصاد والألسن والآداب والتجارة والتربية والحقوق والتربية الرياضية، بالإضافة إلى كليات الآثار والفنون الجميلة والتطبيقية والسياحة والفنادق.

يتيح الموقع لطلاب الثانوية العامة الاطلاع على الحدود الدنيا المطلوبة لكل كلية في الشعبة الأدبية ومؤشرات التنسيق، بما يساعدهم في اختيار الكلية التي يرغبون التحاقها وفقًا للنتائج التي حققوها في الثانوية العامة، يمكن للطلاب الاطلاع على التفاصيل الكاملة والمحدثة عن كليات الشعبة الأدبية من خلال هذا الموقع الإلكتروني.

تنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي المرحلة الاولي

أعلن وزير التربية والتعليم في مصر، الدكتور رضا حجازي في المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج الثانوية العامة لعام 2023 عن انخفاض نسب الطلاب في شرائح المجموع وتم تحديد الحدود الدنيا لقبول كليات الشعبة الأدبية وفقًا للدرجات المطلوبة والنسب المئوية على النحو التالي:

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 336 درجة بنسبة 82%.

كلية الألسن: 325 درجة بنسبة 79.3%.

كلية الإعلام: 312 درجة بنسبة 76.1%.

كلية الآثار: 311 درجة بنسبة 75.9%.

كلية التربية: 271 درجة بنسبة 66.1%.

كلية الآداب انتظام: 268 درجة بنسبة 65.4%.

كلية التجارة انتظام: 260 درجة بنسبة 63.5%.

كلية الحقوق انتظام: 249 درجة بنسبة 60.7%.

كلية التربية الرياضية: 200 درجة بنسبة 48.8%.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023