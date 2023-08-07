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معدل القبول في الصف العاشر سوريا 2024 للإلتحاق بالثانوية العامة
يهتم الكثير بالبحث عن معدلات قبول العاشر في سوريا فقد تم الاعلان عن اعتماد نتائج الصف التاسع بكافة محافظات سوريا، ووصلت النسبة ما بين 70 و80% ومن خلال مقالنا سنتعرف على معدل القبول في الصف العاشر سوريا 2024.
معدل القبول في الصف العاشر سوريا 2024
تختلف معدلات القبول من مدرسة إلى أخرى ويتم م خلال بعض من عوامل ومنها.
- يختلف على اساس عدد الطلاب الذين تقدموا للاختبار.
- بسبب جودة التعليم ومستوى الأداء الأكاديمي.
- يتم بسبب طبيعة الاختبارات والمستوي التعليمي.
- متطلبات القبول في المدارس الحكومية وايضًا في المدارس الخاصة.
اعلنت وزارة التربية السورية معدلات القبول بالصف العاشر ويحدد على اساس مجموع الطالب الإجمالي فقد وصل معدل القبول لمحافظة اللاذقية 2000 درجة وفي الطرطوس 1931 وفي ريف دمشق 1663 ومعدل القبول في القنيطرة 1573 .
أقرا ايضًأ: معدل القبول في الصف العاشر في سوريا 2023/2024 وزارة التربية السورية moed.gov.sy
كيفية التعرف على القبول بالصف العاشر العام والمهني 2024
الثانوية العامة في سوريا هي مكونة من ثلاث سنوات دراسية ويتم القيام ببعض من الاختبارات الرسمية النهائية والتي تحدد مستواهم الأكاديمي ومدى قبولهم في الجامعة ويتم من خلال الاتي.
- عن مادة اللغة العربية الحصول على 300 درجة من 600 درجة على الأقل.
- اما عن مادة الرياضيات 240 درجة من 600 درجة على الأقل
- اللغة الانجليزية يجب ان يحصل على 160 درجة من 400 درجة على الأقل.
- كما ان مادة العلوم العامة والصحة الحصول على 160 درجة من 400 درجة على الأقل.
- التربية الدينية يجب ان يحصل على 80 درجة من 200 درجة على الأقل.