مشاهدة فيلم فيلم ڤوي ڤوي ڤوي كامل اون لاين علي موقع ايجي بست بديل ماي سيما

تم الاعلان عن فيلم ڤوي ڤوي ڤوي وهو من بطولة الفنان محمد فراج ونيللي كريم والذي يمكن ان يعرض خلال الايام المقبلة وانه مستوحى من قصة حقيقية فقد ظهر الفنان محمد فراج في الإعلان للفيلم وهو موجود في المحلات التجارية للنظارات ويجسد شخصية كفيف ويبدو أنه يهرب من أشخاص يلاحقونه، ومن خلال هذا سنتعرف على مشاهدة فيلم فيلم ڤوي ڤوي ڤوي.

مشاهدة فيلم فيلم ڤوي ڤوي ڤوي

يدور الفيلم في إطار كوميدي فقد كان يعيش فراج والذي يقوم بدور حسن الذي يعيش حياة فقيرة ويعمل كحارس أمن، وانه يعيش مع والدته حيث ينضم فراج لفريق كرة قدم للمكفوفين، ويفوز في خداع كل من حوله، ويشاركه في العمل كل من نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، وتأليف وإخراج عمر هلال وتم تصوير أولى مشاهد الفيلم في بيروت ويتم اللقاء مع الفنانه نيلي والتي تعمل دور صحفية شابة وجذابة وتهتم بالكتابة عن ذلك الفريق حيث انه سيتم إطلاق الفيلم في دور السينما المصرية في 23 أغسطس المقبل ويتم عرضه في يوم 24 من نفس الشهر في جميع البلاد العربية.

فيلم ڤوي ڤوي ڤوي واعمال الفنان فراج

يتم عرض الفيلم على بعض من المواقع الالكترونية ومنها ايجي بست الذي يعد من ضمن المواقع التي يبحث عنها الكثير كما انها تعمل على عرض محتواها مجاني وبدون اعلانات سيتم تحضير مسلسله الجديد بطن الحوت والذي يعرض على منصة شاهد،فقد كان اخر مشتركاته هي في الموسم الرمضاني السابق 2022 كضيف شرف في مسلسل العائدون، الذي قام ببطولته أمير كرارة وأمينة خليل وآخرين