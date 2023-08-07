أدفع قبل غرامة عدم السداد”.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023 عبر موقع المصرية للاتصالات

أعلنت المصرية للاتصالات عن موعد دفع فاتورة الخط الأرضي وأنه لم يتبقى سوى عشرة أيام فقط متبقية قبل انتهاء الموعد الرسمي لسداد فاتورة هاتفك الأرضي لشهر يوليو 2023، بالإضافة إلى فواتير الأشهر السابقة (أبريل ومايو ويونيو)، وفي حال عدم سداد الفواتير في الموعد المحدد ستتم تحويل الخط إلى خدمة الاستقبال فقط.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

لنتحدث عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023:

يمكنك الآن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 المنقضي بسهولة وسرعة، هذه الخدمة متاحة لجميع مستخدمي التليفون الأرضي، هناك طريقتان تستطيع من خلالهما الاستعلام عن فاتورتك:

الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات الإلكتروني:

افتح متصفح الإنترنت على جهازك وانتقل إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات “هنا” .

ابحث عن خيار “استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي” وانقر عليه.

ستحتاج إلى إدخال رقم الهاتف الأرضي الخاص بك للحصول على قيمة الفاتورة.

الرقم المختصر للشركة:

قم باتصالك على الرقم المختصر (19777).

اتبع التعليمات الصوتية وادخل رقم الهاتف الأرضي للحصول على قيمة الفاتورة.

غرامة عدم السداد

تمنح الشركة المصرية للاتصالات العديد من الفرص للمستخدمين لسداد فواتيرهم دون فرض غرامات مالية حتى يوم 14 أغسطس الجاري خلال هذه الفترة سيستمر الخط في استقبال المكالمات عند عدم السداد.

ومن 14 أغسطس حتى 14 سبتمبر المقبل سيتم تحويل الخط الغير مسدد لفواتيره إلى خدمة استقبال المكالمات فقط، ولن يتم فرض غرامات مالية خلال هذه الفترة، ولكن في حال استمر عدم سداد الفواتير حتى 14 سبتمبر سيتم قطع الخدمة بشكل كامل وفرض غرامات مالية من قبل الشركة على المستخدمين الذين لم يقوموا بتسوية المبالغ المستحقة.

قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2023 تبدأ من 10 جنيهات أو نسبة تصل إلى 1.5% من قيمة الاشتراك بالهاتف، بحد أقصى يصل إلى حوالي 11 شهراً وبعد هذه الفترة لا تتم إضافة أي رسوم مالية جديدة.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023