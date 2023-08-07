لينك استخراج نتيجة الصف السادس الاعدادي pdf العراق عبر موقع نتائجنا 2023 الدور الأول
لينك استخراج نتيجة الصف السادس الاعدادي pdf العراق عبر موقع نتائجنا 2023 الدور الأول
لينك استخراج نتيجة الصف السادس الإعدادي pdf العراق، هي من أكثر كلمات البحث في الوقت الحالي، حيث يوجد عدد كبير من الطلبة وأولياء الأمور يبحثون بشكل مستمر عن هذه النتيجة التي تعد من أهم النتائج داخل محافظات العراق، فضلاً عن أن وزارة التربية العراقية، تبذل قصارى جهدها من أجل الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالنتيجة وحتى يتمكن كل طالب من حصوله على الدرجات المستحقة وفقًا لأداءه في الامتحانات، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور حول النتيجة.
لينك استخراج نتيجة السادس الإعدادي 2023
أعلنت وزارة التربية العراقية، عن أن نتائج السادس الإعدادي في العراق، من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الساعات القادمة، وعقب الانتهاء من جميع عمليات التصحيح الخاصة بجميع الطلبة على مستوى محافظات العراق، إضافة إلى أنها أوشكت على الانتهاء في الوقت الحالي، وجاري العمل على دخول إلى مرحلة رصد ودقيق الدرجات الخاصة بكل طالب، ليتم بعد ذلك اعتماد النتائج من قبل وزير التربية العراقي، والعمل على تحميلها عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية.
استخراج نتائج السادس الإعدادي في العراق 2023
جاءت أهم خطوات القيام باستخراج نتيجة السادس الإعدادي 2023 وفقًا لما يلي:-
- في البداية تقوم بالذهاب إلى موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية.
- بعد ذلك يتم على الفور اختيار المحافظة.
- بعدها يتم إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به.
- الضغط على زر “تحميل”.
- ليتم تنزيلها في النهاية على الفور.
- وبعد ذلك يمكن القيام بطباعة النتيجة وتقديمه على الفور إلى المرحلة الدراسية المقبلة.