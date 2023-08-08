رابط epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول بفرعيه العلمي {الاحيائي – التطبيقي – الادبي} موقع نتائجنا

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، أعلنت وزارة التربية العراقية عن انه فور الانتهاء من عمليات التصحيح سيتم الاعلان عن موعد رسمي لإعلان نتائج السادس الإعدادي لعام 2023 والذي يتم بشكل رسمي عبر موقع الوزارة ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

بدات امتحانات الصف السادس الإعدادي في جميع المحافظات من يوم 21 يونيو 2023 وانتهت في يوم 12 يوليو كما انه قد تم البدء في القيام بعمليات التصحيح واعلنت الوزارة انه لم يتبقي سواء ايام قليلة على الانتهاء من جميع أعمال التصحيح و المراجعات النهائية وانه يمكننا الاستعلام الإلكتروني عن النتائج.

نتائج السادس الاعدادي 2023

تم التصريح من وزارة التربية والتعليم العراقية عن انه من المتوقع أن تعلن النتائج خلال الايام القليلة حيث بدات الوزارة باعمال تصحيح الامتحانات ورصد كافة الدرجات من ثاني اخر يوم الامتحانات من الشهر الماضي وسيتم اعتماد النتائج من وزير التربية والتعليم النتيجة ثم يتم تقديمها ومن المتوقع ان تعلن اليوم العاشر من شهر اغسطس الجاري 2023 الكترونيا لتسهيل على الطلاب الحصول عليها ولتوفير الوقت والجهد.

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نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول بفرعيه العلمي

يمكننا الاطلاع على نتائج الصف السادس الإعدادي من خلال ان يتم القيام بالخطوات التالية: