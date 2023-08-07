نسة النجاح تتخطى 90%!! مبروك لأهل نينوي والبصرة على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول 

يقوم الطلاب بالتساؤل عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول ، فتلك النتيجة أوشكت على الظهور، لهذا يزداد هذا التساؤل عنها من جانب العديد من الطلاب، وقد بينت تلك الوزارة العراقية موعد إعلان النتيجة لجميع الطلاب، كما أنها بينت خطوات استخراج النتيجة، وفي السطور المقبلة سنرفق لكم جميع ما يكون متعلق بتلك النتيجة.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

لم تظهر نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول إلى الآن، ولكنها ستظهر قريبًا، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، الذي خصصته للتعرف على هذه النتائج، ومن الجدير بالذكر أن هذه النتائج لم تظهر لهذا الوقت لعدم انتهاء الوزارة من عمليات التدقيق الخاصة بتصحيح الأوراق الامتحانية، وقالت الوزارة إنها بمجرد أن تنتهي من عملية التدقيق سوف تعلن النتيجة في الحال لكافة الطلبة والطالبات.

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج السادس الإعدادي

لقد تم توفير موقع إلكتروني يتم بواسطته التعرف على نتائج السادس الإعدادي، حيث أن الوزارة قد وفرت هذا الموقع لكي تسهل على الطلاب معرفة النتيجة التي تتعلق بهم بشكل إلكتروني.

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2023

من الممكن التعرف على نتائج السادس الإعدادي 2023 بواسطة قيام الطالب باتباع سلسلة الخطوات المقبلة: