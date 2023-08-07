هتكون أكبر CHEF .. أعرف حالًا تنسيق كلية سياحة وفنادق 2023 وأهم التخصصات المتاحة

يرتفع البحث بالفترة الأخيرة عن تنسيق كلية سياحة وفنادق 2023 ، من جانب العددي من الطلاب، لأنهم يرغبون في الاطلاع على تلك المؤشرات التي تتعلق بهذا التنسيق، ومن الجدير بالذكر أن تلك الكلية تكون من أهم الكليات، التي يبحث عنها الطلبة والطالبات، الراغبون في الالتحاق بها، وهذا لأنها توفر لهم العديد من فرض العمل، بالتحديد للأشخاص الذين يريدون أن يسافروا للخارج، وفي هذا المقال سوف نتعرف سويًا على كل ما يخص تفاصيل التنسيق المتعلق بتلك الكلبة المميزة.

تنسيق كلية سياحة وفنادق 2023

يمكنك الاطلاع على مؤشرات تنسيق كلية سياحة وفنادق 2023 ، وهي كما يلي:

كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية تقبل من حوالي 359.5 درجة.

كما أن كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة تقبل من حوالي 359 درجة.

كذلك أن كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان تقبل من حوالي 330 درجة.

كما أن كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم تقبل من حوالي 297.5 درجة.

شروط القبول في كلية سياحة وفنادق 2023

توحد عدة شروط لازمة لا بد أن تتوفر في المتقدمين على كلية سياحة وفنادق من طلبة وطالبات الثانوية العامة، وهذه الشروط من بينها، ما يلي: