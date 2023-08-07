HERE NOW بكل سهولة اعرف نتائج السادس الاعدادي بالاسم فقط وبدون الرقم الامتحاني 2023
بحث الطلاب عن نتائج السادس الاعدادي التي من المقرر أن تظهر في تلك الأيام الجارية، ومن الجدير بالذكر أن تلك النتائج تكون هامة للغاية من ضمن أهم النتائج التي يرتفع ابحث عنها، لهذا قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بتخصيص رابطًا متعلق بمعرفتها إلكترونيًا، ليس هذا فحسب، بل إن الوزارة قامت بإرفاق جميع الخطوات التي تكون خاصة بالاستعلام عن هذه النتائج إلكترونيًا، لذا سوف نوفر لكم جميع ما يتعلق بها في هذا المقال.
نتائج السادس الاعدادي
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية فيما يخص موعد نتائج السادس الاعدادي ، أنها ستظهر بالساعات القادمة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم في العراق عملت على تفعيل رابط الاستعلام عنها، ولن يكون الطالب بحاجة إلى أن يذهب إلى مقر الوزارة لكي يتعرف على نتيجته، إذ إنه سوف يكون بإمكانه معرفتها بشكل إلكتروني من خلال رابط الوزارة الرسمي.
خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي
قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتسهيل أمور الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي على جميع الطلبة والطالبات العراقيين، إذ أنها قامت بالإشارة لتلك الخطوات التي تتعلق بالحصول عليها، وهي كما يلي:
- أولًا: اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، عن طريق الضغط هنا.
- ثانيًا: انقر على زر “نتائج الصف السادس الإعدادي”.
- ثالثًا: كتابة البيانات الشخصية المرادة منك بشكل صحيح.
- رابعًا: إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.
- في النهاية، الضغط على زر “الاستعلام عن النتيجة”، وترقب قليلًا إلى أن تظهر نتيجة الصف السادس الإعدادي العراق.