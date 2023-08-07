الدفعة الرابعة نزلت !! أعرف حالًا كشف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق خدمة الرعاية الاجتماعية، بهدف مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وقد استلمت الوزارة حوالي 300 ألف طلب للحصول على هذه المساعدة، وأشار السيد أحمد الأسدي، مدير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن الدفعة الثالثة من المستفيدين من الرعاية تشمل ما بين 150 ألفًا و200 ألف شخص.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

في هذا المقال، سنقوم بشرح طرق الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وذلك ضمن الدفعة التاسعة والأخيرة في العراق، سيساعد هذا الشرح جميع المواطنين الذين يبحثون عن معلومات حول المشمولين بالبرامج الاجتماعية في البلاد، وهي كالآتي:

اذهب إلى موقع وزارة العمل العراقية من خلال النقر على الرابط المقدم https://spa.gov.iq/umbrella

اختر “استعلام عن دعم الرعاية الاجتماعية العراق”.

أدخل اسمك بشكل رباعي في المكان المخصص لذلك.

أدخل رقم الهوية الخاص بك.

اضغط على خانة “استعلام”.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراق

من أجل أن تكون مؤهلًا للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب توافر الشروط الخاصة بالبرنامج، وأبرز الشروط تكون كما يلي: