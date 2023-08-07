نزلت بالاسم كمان!! الآن ظهرت  نتائج السادس الاعدادي برقم الامتحاني في جميع محافظات العراق 2023

ينتظر الآلاف من الطلاب الصف السادس الابتدائي موعد إعلان النتيجة، فانتظار النتيجة من الأمور المتعبة التي تزيد من حدة القلق والتوتر لدى الجميع ولذلك قامت الوزارة بتهدئة الطلاب وقامت بإصدار الرابط الذي من خلاله ستتمكن من الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي برقم الامتحاني، وذلك في حال تم ظهورها وقالت أحد الجهات المسؤولة أنه من المرجح أن يتم إعلان النتيجة في نهاية شهر أغسطس.

نتائج السادس الاعدادي برقم الامتحاني

أعلنت الوزارة أنه سيتم إعلان النتيجة في وقت واحد وهذا على جميع المحافظات، ولكن يجب عليك معرفة الطريقة التى من خلالها تستطيع الحصول على النتيجة الخاصة بكل سهوله بدون الذهاب إلى المنشأة التعليمية، ولمعرفتها تابع التالى :

أولاً يجب على ولى أمر أو الطلاب تفعيل شبكة الإنترنت المتواجدة في جهازك اللوحي.

ومن ثم قم بذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق.

بعد ذلك سيتم إدخالك إلى الصفحة الخاصة بكتابة الرقم المرئي الذي يظهر أمامك.

وفي حال تم الانتهاء سيتم نقلك مباشرةً إلى الصفحة الرئيسية للموقع ستجد خدمات متنوعة منها الاستعلامات.

انقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي.

بعدها ستجد أمامك نموذج يجب عليك تدوين بياناتك به منها رقم الامتحان، والاسم الخاص بطالب.

بعد ذلك قم بضغط على الزر المخصص لعرض النتيجة.

ستجد النتيجة أمامك في حال تم ارفاقها على الموقع.

موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي 2023

قالت الوزارة عبر صفحاتها أنه يتم الإن تصحيح أوراق في المرحلة الأخيرة، وفور الانتهاء سيتم إطلاقها على المواقع الذي حددتها الوزارة، وسيتم إخبار الطلاب بموعد الرسمي لظهورها وبتوفيق والنجاح لجميع الطلاب.