نهاية الشهر قطع الكهرباء عن أصحاب عداد الكارت.. تنبيه بشأن رصيد العداد

قطع الكهرباء عن أصحاب عداد الكارت، تداولت منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بشدة، بعض المنشورات التي انتشرت بين مجموعة من المواطنين الذين يستخدمون الكارت الإلكتروني لقراءة عدادات الكهرباء. تشير هذه المنشورات إلى احتمالية قطع التيار الكهربائي عن تلك العدادات في نهاية كل شهر نتيجة نفاد الرصيد. هذا يعود إلى سياسة وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها في استنزاف الرصيد المتبقي في الكارت تجاوباً مع هذه الأنباء، بحسب المعلومات المتداولة، يتصوّر هؤلاء المواطنون أن شركات الكهرباء تقوم بخصم الرصيد المتبقي في عدادات الكهرباء مسبق الدفع في نهاية كل شهر، بهدف دفعهم لشحنه في بداية الشهر التالي.

قطع الكهرباء عن أصحاب عداد الكارت

ومع ذلك، تبين أن هذا الاعتقاد غير دقيق، حيث أوضحت هندسة قسم الكهرباء بالتحرير في منطقة السادات للشؤون التجارية أنه لا صحة للادعاء بأن شركات الكهرباء تقوم بخصم الرصيد في نهاية الشهر، وبالتالي تعترض عملية توصيل الكهرباء حتى يتم شحن العداد من جديد.

أعلنت الشركة أن هناك توجد فهمًا غير دقيق لدى العديد من الزبائن الذين يستخدمون أجهزة العداد المسبقة الدفع للكهرباء. يعتقد هؤلاء المشتركين أن الرصيد المتبقي في العداد يُخصم نهاية كل شهر، ولكن هذا الاعتقاد عار من الصحة تمامًا، أكدت الشركة أن طريقة الحساب لديها تعتمد على أسعار الاستهلاك المحددة في الشرائح المعلنة، ولا ترتبط بتوقيت الشحن. يعني هذا أنه يمكن أن يُستهلك الرصيد في أي وقت وأنك قد تحتاج إلى شحن العداد قبل نهاية الشهر أو في بداية شهر جديد.

يمكن أن ينتقل رصيد الكهرباء في عدادك إلى الشهر التالي بدون الحاجة للشحن من جديد، ويعود العداد تلقائياً إلى الشريحة الأولى مع بداية كل شهر. هذا النهج يساهم في الحفاظ على الرصيد المتاح في العداد ويؤجل عملية الشحن الجديدة، علاوة على ذلك، لا يتم خصم أي مبالغ من الرصيد في نهاية الشهر، باستثناء المبالغ التي تستحقها فقط وفقاً لاستهلاك المستهلك.