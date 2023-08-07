“pdf هسة شوكت”.. موقع نتائج السادس الاعدادي 2023 عبر موقع ملازمنا results.mlazemna.com كل الفروع وجميع المحافظات

موقع نتائج السادس الاعدادي 2023، جموع الطلاب يبحثون عن موقع نتائج السادس الاعدادي 2023 التابع لوزارة التربية العراقية الذي سيتم رفع كشوف النتيجة من خلاله الأيام القادمة، حيث سيتم توفير كشوف نتائج السادس الاعدادي 2023 قريبا عبر موقع ملازمنا وفي كافة المدارس بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق، واليكم خطوات الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 بالاسم، فتابعونا.

موقع نتائج السادس الاعدادي 2023

وقد تم تفعيل موقع نتائج السادس الاعدادي 2023 استعدادا لرفع النائج خلاله قبل حلول منتصف الشهر الجاري، علما بأنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي للكشف عن النتائج التي طال انتظارها، حيث أن الامتحانات قد انتهت في شهر يوليو الماضي دون تسجيل أي شكوى تذكر من صعوبة أسئلة الامتحانات في كل المواد، وقريبا سيقوم السيد الوزير بعقد مؤتمر صحفي للكشف عن نسبة النجاح في نتائج السادس الاعدادي 2023 بفرعيه العلمي والادبي، علما بأن امتحانات الدور الثاني ستعقد قبل حلول العام الدراسي القادم، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf بالاسم عبر موقع ملازمنا الرسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع ملازمنا.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية، واختر منه نتائج الطلاب.

اختر نتائج السادس الاعدادي 2023.

قم باختيار المحافظة التابع لها الطالب.

قم بالضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة بجوار المحافظة.

خلال لحظات سيتم تنزيل كشوف pdf على جهازك.

قم بفتح الملف وابحث عن اسمك ودرجاتك.

نتائج السادس الاعدادي 2023 بالاسم pdf

لا تزال نتائج السادس الاعدادي 2023 بالاسم pdf شغل بال الطلاب واولياء امورهم نظرا لأنها تحدد مستقبلهم والجامعة التي سيلتحقون بها، وحاليا تجرى عمليات التدقيق والمراجعة لضمان أن كل طالب قد حصل على حقه من الدرجات، فقط اترك اسمك ورقمك الامتحاني في التعليقات لنجلب لك النتيجة فورا.