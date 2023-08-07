ظهور نتائج التوجيهي ٢٠٢٣ في هذا الموعد رسميًا عبر Www tawjihi jo حسب رقم الجلوس

لا يزال الطلاب خلال الوقت الحالي يقومون بالبحث عنه موعد ظهور نتائج التوجيهي الأردن 2023 وذلك طبقًا للتصريحات التي قد أتت من المصادر المسئولة بوزارة التربية والتعليم داخل الأردن، والنتائج قد تظهر خلال الأيام المقبلة، وبإمكان الطلاب أن يتعرفوا عليها بكافة محافظات الأردن، كما أنهم يستطيعوا أن يقوموا بتحميلها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابعة للوزارة.

موعد ظهور نتائج التوجيهي الأردن 2023

أكدت وزارة التربية في الأردن بأن الاختبارات انتهت من 25 لشهر يوليو والطلاب الآن ينتظرون أن يتم إعلان نتائجهم بفارغ الصبر، لكي يتمكنوا من التعرف على الدرجات التي قد حصلوا عليها بتلك المرحلة، فهي هامة للغاية وتحدد المصير الجامعي بالنسبة إليهم الموعد الرسمي، وفقًا للمعلن عنه من الوزارة الثامن عشر من أغسطس، وأي أنباء تدل على أن النتيجة ستظهر قبل إتيان هذا الموعد فهي خاطئة ومضللة وغير صحيحة.

الاستعلام عن نتيجة التوجيهي في الأردن

أتاحت وزارة التعليم رابطًا يمكن للأشخاص أن يقومون باستخدامه، حتى يحصلوا على نتيجة الثانوية العامة ويستعملون عنها من وقت لآخر، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي: