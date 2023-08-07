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صرف 625 جنيه.. الحكومة تزف بُشرى سارة بصرف منحة مالية لكل أسرة
صرف 625 جنيه.. الحكومة تزف بُشرى سارة بصرف منحة مالية لكل أسرة
في إطار المساعدات التي تقدمها الحكومة المصرية لجميع مواطنيها، أعلنت مؤخرًا عن صرف منحة جديدة لبعض الفئات، في سبيل تحسين حياتهم المعيشية، حيث إن هذه المنحة جاءت تحت بند معاش تكافل وكرامة، الذي من خلال يمكن أن يحصل المستفيد على حياة كريمة وحماية اجتماعية مناسبة، مع العلم أن هذه المنحة يتم صرفها لأكثر من 6 مليون أسرة، وذلك بدعم يصل إلى 625 جنيه شهريًا، وفي السطور التالية، حتى يتعرف عليه الجميع.
الوثائق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة
من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة لبعض الفئات المستفيدة، فلابد من اتباع المستندات التي جاءت على النحو التالي:-
- توفير بطاقة الرقم القومي سارية ومفعول.
- صور لشهادات الميلاد الخاص بكل فرد.
- صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.
- صورة من بطاقة التموين والأصل للإطلاع عليها.
- تجهيز كافة الأوراق الطبية الخاصة بالمتقدم.
- إحضار وثيقة وفاة الزوج أو الزوجة.
- إحضار إقرار الوصاية للأيتام وكذلك صورة من شهادة السجن.
طريقة الاستعلام عن الحصول على معاش تكافل وكرامة
هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة في مصر، وفقًا لما يلي:-
- في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- الضغط مباشرة على زر “برنامج تكافل وكرامة”.
- بعد ذلك يتم الضغط على “الاستعلام عن نتيجة التقديم”.
- بعدها يتم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في المنطقة المخصصة لذلك.
- ثم بعدها يتم اختيار نوع البطاقة على الفور.
- ليتم في النهاية معرفة ما إذا كنت مستحق أم لا.