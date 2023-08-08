جهز ورقك بسرعة”.. فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي بمساحة 90 متر تشطيب كامل بالتقسيط

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك بعد أن قامت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بطرح العديد من الكراسات للحجز في شقق الإسكان الاجتماعي، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الخطوات، بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى نحو هذا الأمر.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي

قامت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالإعلان عن فتح باب التقديم في شقق الإسكان والتعمير يوم الأحد الموافق السادس من شهر أغسطس، والتي تستمر حتى يوم الثاني والعشرون من الشهر ذاته، كما أوضحت الوزارة أن هناك عدد من الخطوات البسيطة التي يجب على الأشخاص اتباعها من أجل حجز شقق الإسكان الاجتماعي، والتي تتمثل في الآتي:

أولا أن يقوم الشخص بالدخول على الموقع الخاص ببنك الإسكان والتعمير، من خلال النقر على هذا الرابط .

يقوم الشخص بإنشاء حساب جديد.

يدخل المتقدم كافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في كل من الرقم القومي الخاص بالمتقدم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف واسم الزوجة.

يقوم المتقدم بتسجيل البريد الإلكتروني من أجل الحصول على كلمة المرور.

يحصل المتقدم بعد ذلك على رقم الاستمارة وهذا من أجل مراجعة البيانات الأساسية وتعديلها إذا لزم الأمر لذلك.

في النهاية يقوم المتقدم بالضغط على زر طباعة الطلب.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: