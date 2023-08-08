أدفع قبل ما يجيلك غرامة تأخير سداد”.. طريقة سداد فاتورة الأرضي لشهر يوليو 2023 المصرية للاتصالات

قامت شركة المصرية للاتصالات بالإعلان عن أن أخر موعد رسمي لسداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2023 الماضي، متبقي عليه 10 أيام كاملة فقط، وذلك عن أشهر الاستخدام الخاصة بالمستخدم، عن أبريل ومايو ويونيو الماضيين، وهذا قبل أن تقوم الشركة بالإعلان عن تحويل الخطوط الغير مسددة للفاتورة، إلى خدمة الاستقبال فقط، لهذا في ذاك المقال سوف نتحدث عن هذا الأمر بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

قرار المصرية للاتصالات

وفرت شركة المصرية للاتصالات لأصحاب الخط الأرضي إمكانية الاستعلام عن قيمة فاتورة الخط الأرضي لشهر يوليو المنقضي لعام 2023 بكل سهولة وهذا من خلال:

الدخول على الموقع الرسمي التابع للشركة المصرية للاتصالات الإلكتروني، وهذا من خلال النقر على هذا الرابط .

الاتصال على الرقم المختصر 19777 وإدخال رقم الهاتف الأرضي، وهذا من أجل الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

طريقة سداد فاتورة الأرضي لشهر يوليو 2023

قامت الشركة المصرية للاتصالات بالتوفير للعملاء الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها سداد فاتورة الخط الأرضي، حيث تمثلت هذه الطرق في كل من الآتي:

الدفع عن طريق الموقع الرسمي للشركة المصرية.

عن طريق شركات الدفع الإلكتروني المعمول بها والمصرح لها رسميا من جانب الشركة والمعروفة من جانب العملاء.

غرامة تأخير سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

قامت الشركة المصرية للاتصالات باتاحة الكثير من الفرص خلال الأيام السابقة للمستخدمين من أجل سداد فاتورة التليفون الارضي بدون دفع أي غرامات مالية حتى يوم الرابع عشر من شهر أغسطس الجاري، حيث أنه في حاله لم يقم المستخدمين من تسديد الفاتورة فإنه سوف يتم تحول الخدمة لعملية استقبال المكالمات فقط والذي سوف يستمر حتى يوم الرابع عشر من شهر سبتمبر القادم.

وفي حاله لم يقم المستخدم بسداد الفاتورة بعد ذلك فإنه سوف يتم قطع الخدمة بصورة كاملة وتقوم الشركة بفرض غرامات مالية على هؤلاء الاشخاص.