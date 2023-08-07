“بسهولة وفي دقيقة واحدة”.. دخل تردد واحد ونزل كل قنوات النايل سات دفعة واحدة!!

دائما ما تشهد قنوات النايل سات تغيرا مستمر للتردد والاحداثيات الخاصة بها، حيث نلاحظ كل فترة أن هناك عدة قنوات قد توقف عن العمل، وهنا نلجأ إلى البحث عن التردد الجديد وإضافة كل قناة بمفردها إلى الريسيفر، وبالطبع هذا من شأنه أن يستغرق وقتا طويلا يجعلنا نشعر بالملل، لذا تقدم لكم أسرة “البديل” طريقة تنزيل تردد جميع قنوات النايل سات دفعة واحدة وفقا لآخر تحديث.

تنزيل تردد جميع قنوات النايل سات 2023

هناك طريقة بسيطة تمكنك من تنزيل تردد جميع قنوات النايل سات 2023 بسهولة في أقل من دقيقة، سواء قنوات الأفلام أو المسلسلات أو الرياضة، أو قنوات المنوعات، ونرصد لكم ثلاثة 3 ترددات، يمكن من خلالها تنزيل جميع قنوات النايل سات، فقط اختار واحد منهم وادخل إلى جهاز الريسيفر:

التردد الأول: 12341.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500

التردد الثاني: 12054.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

التردد التالت: 11317.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز 27500.

طريقة تنزيل تردد قنوات النايل سات

ويمكنك تنزيل تردد قنوات النايل سات 2023 بسهولة من خلال اتباع تلك الخطوات:

اضغط على زر MENU من الريموت.

الدخول على الإعدادات أو التركيب، حسب نوع الريسيفر.

ادخل إلى القسم الخاص بالترددات.

اختر ايقونة اضافة قناة.

ادخل احد الترددات الموجودة اعلاه.

اختر القمر الصناعي نايل سات، ثم اضغط بحث.

اضغط حفظ فور الانتهاء من تحميل القنوات.

خطوات تنزيل تردد جميع قنوات النايل سات

والآن مع طريقة اخر تمكنك من تنزيل تردد جميع قنوات النايل سات 2023 دون ادخال التردد، فقط اتبع ما يلي: