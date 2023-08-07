“عاجل الآن أخيرًا” تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة 2023

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة 2023، يتسارع الآلاف من المواطنين في البحث عن الخطوات التي يمكنهم اتباعها لمعرفة ما إذا كانت أسماءهم قد تمت إدراجها في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة 2023، وزارة التنمية الاجتماعية استلمت أكثر من 300,000 طلب خلال المرحلة التاسعة والأخيرة للصرف، وهي المرحلة التي يتم فيها تقديم المساعدة للأشخاص الأكثر فقراً بسبب التضخم والركود الاقتصادي الذي يعاني منه البلد بأكمله.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة

يستطيع أي فرد معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية.

استخدم الرابط هنا للوصول إلى موقع وزارة العمل.

النقر على الرابط المتعلق بمنصة مظلتي ومن ثم النقر على خيار الرعاية الاجتماعية.

قم بالتوجه إلى الصفحة الرئيسية واضغط على أسماء الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

تشمل المهمة إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح وضمن الحقل المعين لها.

في النهاية، عندما ننقر فوق الاستعلام، يظهر لنا جميع التفاصيل والأسماء الخاصة بالأشخاص المستفيدين من الرعاية.

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة 2023 العراق

يمكنك تحميل قائمة الأسماء المقبولة للدعم الاجتماعي في العراق الوجبة التاسعةمن خلال ملف PDF على الموقع الرسمي لمنصة مظلتي. يمكنك القيام بذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات:

” الكـــشف الكـــامل pdf ” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة منصة مظلتي 2023