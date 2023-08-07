نتائج توجيهي الاردن 2023 عبر منصة اوبن ايمس بضغطة زر واحدة | التوجيهي بالاسم ورقم الجلوس

نتائج توجيهي الاردن 2023 بعد أن شهدت جوانب من التوتر بين طلاب الثانوية العامة في الأردن، اتخذت وزارة التربية والتعليم قرارًا يهدف إلى تهدئة الأوضاع وإطمئنان القلوب، سعيًا لتوفير الطمأنينة للطلاب وأولياء الأمور. وعليه، أعلنت الوزارة أنه بمجرد الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات والتدقيق، ستقوم بالإعلان النهائي والواضح لنتائج توجيهي الأردن 2023. من المقرر أن تُعلن النتيجة في الثامن عشر من شهر أغسطس، وسيُعقد مؤتمر صحفي في الساعة العاشرة صباحًا للإعلان عنها.

موعد نتائج التوجيهي

في فترة مؤخرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جهودها المستمرة لتعزيز وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب. ومن ضمن هذه الجهود، قامت الوزارة بتطوير منصة “أوبن إيمس”، والتي تعتبر واجهة تفاعلية تُظهر تفاصيل متعلقة بالتعليم، ومواعيد التسجيل، والروابط المهمة، تمتاز هذه المنصة أيضًا بتيسير التواصل بين المعلمين والعاملين في ميدان التعليم وأولياء الأمور والطلاب، تتيح للأهل أيضًا فرصة متابعة تقدم أبنائهم الدراسي من خلال هذه البوابة الإلكترونية. وقد أُعلِن على هذه المنصة أن نتائج توجيهي الاردن 2023 عبر منصة اوبن ايمس ستُعلن في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري في تمام الساعة 10 صباحًا.

نتائج توجيهي الاردن 2023 عبر منصة اوبن ايمس

تُعتبر منصة “أوبن إيمس” إحدى المبادرات الرقمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في الأردن، وهي الوسيلة المُختارة للإعلان عن نتائج توجيهي الاردن 2023 لتلقّي نتيجتك، اتبع الإرشادات التالية:

ابدأ بالدخول إلى منصة “أوبن إيمس” من خلال الرابط المتوفر هنا.

عندما تفتح المنصة، اختر خيار “نتائج الثانوية العامة” من القائمة.

قد تُطلب منك إدخال معلوماتك الشخصية مثل رقم الجلوس واسمك وتخصصك.

بعد إدخال البيانات المطلوبة، اضغط على زر “عرض النتيجة”.

ستظهر لك نتيجتك بالتفصيل، وهذا التقرير يعتبر موثوقاً ورسمياً ويعكس وضوح النتيجة بشكل دقيق.

إن “أوبن إيمس” تمثل نقطة الوصول الرئيسية لمعرفة نتائج الثانوية العامة، وهي تجسد التزام وزارة التربية والتعليم بتقديم المعلومات بوضوح وشفافية.